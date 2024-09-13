土耳其總統籲克里米亞歸還烏克蘭 克宮發言人：完全不同意
克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，土耳其總統厄多安近日聲稱克里米亞（Crimea）應該歸還烏克蘭管轄，俄羅斯完全不同意他的說法。
法新社報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）本週說道，土耳其堅定支持烏克蘭的領土完整、主權及獨立，而且歸還克里米亞是國際法的要求。
培斯科夫（Dmitry Peskov）則指出，這是一個「我們意見完全不同於」土耳其的爭執點，不過莫斯科當局會持續向「土耳其友人們」說明俄國的立場。
俄羅斯是在2014年，從烏克蘭手中奪取克里米亞且併吞為俄國領土。
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