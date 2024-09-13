不會過度重視普亭嗆聲西方 波蘭總理：反而顯示俄軍前線困境

稍早有消息指美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標。俄羅斯總統普亭12日警告西方，若允許烏軍使用西方提供的遠程武器攻擊俄羅斯目標，將意味對俄宣戰，俄羅斯將根據面臨的威脅做出相應決定。路透報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，普亭的言論恰恰顯示俄軍在前線的困境。

圖斯克當地時間13日上午對媒體表示：「有必要非常認真看待在烏克蘭和俄烏戰爭發生的所有事件。但我不會過度重視普亭總統的最新聲明。它反而更多是展示了俄軍在前線的困境。」

波蘭TVP World報導，圖斯克補充：「出於波蘭利益和我們安全的考量，烏國在戰爭期間盡可能擁有精良裝備，使其能有效保護烏國領空至關重要，因為這麼做也保護了我們的領空。讓我們將普亭總統的言論視為試圖阻止西方提供這類支持。」

烏國長期以來敦促美國和其他西方國家授權他們使用遠程武器打擊俄國境內目標，稱這將有助反擊俄軍空襲烏國。