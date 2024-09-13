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紐時：拜登擬放行烏克蘭用西方長程飛彈攻俄

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

紐約時報引述歐洲官員指出，只要不使用美國提供的長程飛彈攻俄，美國拜登總統似乎願放行烏克蘭發射西方長程飛彈深入打擊俄國境內。

報導指出，美國政府內部為此爭論很久。隨英國新首相施凱爾（Keir Starmer）明天首度正式訪問白宮，這個問題逐漸來到緊要關頭。

英國早已暗示美國，希望讓烏克蘭用英援「暴風之影」（Storm Shadow）長程飛彈，以打擊離烏克蘭邊境很遠的俄羅斯軍事目標，但為展現英、美、法3方戰略步調協同，英方盼拜登也能明確表態支持。美國官員表示拜登尚未決定，將於明天聽取施凱爾意見。暴風之影巡弋飛彈是英、法聯合研製，法國稱之為SCALP-EG。

如果拜登同意支持，此舉可能有助於烏克蘭在攻占俄羅斯領土後堅守陣地，如同烏軍先前突襲俄國邊境庫斯克州（Kursk）的做法。但拜登猶豫是否放行烏克蘭同樣使用美援武器攻俄，尤其是美國情報單位警告俄國可能協助伊朗打擊駐中東美軍作為報復。

白宮官員今天堅稱對於美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）地對地飛彈的用途還沒有相關決定。

不過拜登本人10日對放寬限制已露口風，他被問到是否準備答應烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的要求時說「我們正在設法解決這個問題」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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