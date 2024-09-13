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俄佔地變非軍事區 副手搭檔揭川普俄烏止戰計畫

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國共和黨副總統參選人范斯透露，川普終止俄烏戰爭作法可能包含將目前俄國在烏東、烏南的佔領地建立成「非軍事區」，和平方案也會涉及禁止烏克蘭加入北約。

華盛頓郵報指出，范斯（JD Vance）11日在播客節目「蕭恩萊恩秀」（The Shawn Ryan Show）談及的內容，是這次美國總統大選共和黨陣營到目前所提出最新也最露骨的止戰計畫，形同全然翻轉民主黨拜登政府的俄烏戰爭對策。

拜登政府的策略是專心與歐洲及其他盟國提供軍事及各方面援助，幫烏克蘭擊退俄國侵略。

范斯在11日的播客節目裡說：「我覺得（止戰方略）川普會坐下來告訴俄國人、烏克蘭人、歐洲人『你們應該弄清楚，和平方案會是什麼樣子』，看來會是把目前俄、烏間的戰線分界變成非軍事區。」

范斯還說，研議中的非軍事區將「設重兵看管，確保俄國人不再入侵」，而作為和平計畫一環，范斯表示烏克蘭可以中立地位保證換取維持國家獨立性。這也意味烏克蘭不加入北大西洋公約組織（NATO）或其他「同盟機制」。

川普先前已聲稱若當選將終止俄烏戰爭。他在10日與民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）辯論時說若11月勝選，他會在就職前搞定俄烏止戰。然而川普卻沒說明細節作法，稱提早亮牌會削弱手上籌碼。

在播客節目裡，范斯表示把俄烏戰爭視為當代偉大人道主義使命「既虛假又錯誤」，還說把這場戰爭看作善惡對決「心態不切實際且幼稚」。他說俄國本不該入侵烏克蘭，但也說烏克蘭本身有諸多腐敗問題。

自2022年2月底入侵以來，俄國如今佔據烏克蘭約20%的國土，包含2014年兼併的克里米亞。

討論過川普止戰方案的人士今年4月間向華郵披露，方案包含推動烏克蘭割讓克里米亞和目前頓巴斯（Donbas）被佔地區給俄羅斯

萬斯並未具體說明由誰控制非軍事區，但他說目前的俄烏分界將保留，這代表烏克蘭收不回俄國現在佔有的領土。

烏克蘭總統澤倫斯基2022年9月提交聯合國一份10點和平計畫，包含要俄國全部撤軍、邊界恢復到2014年之前狀態、由國際法庭訴究俄國戰爭罪。

俄國總統蒲亭則在今年6月瑞士舉行的和平峰會前拋出停火方案，要求烏克蘭從4個被俄國佔領的州撤軍、西方解除對俄制裁、烏克蘭放棄加入北約。當時參與瑞士和平峰會的賀錦麗斥蒲亭根本不是來談判而是來要烏克蘭投降。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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