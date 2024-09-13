蒲亭警告西方 允烏克蘭用長程飛彈形同與俄交戰

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，西方國家若允許烏克蘭以西方製造的長程飛彈打擊俄羅斯領土，等於將是直接與俄羅斯交戰，此舉會改變衝突性質和範圍。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）多月來懇請盟邦允許烏軍發射西方飛彈，包括發射美援「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈及英援「暴風之影」（Storm Shadow）深入俄境，以限制俄方發動攻勢能力。

蒲亭表示，這類舉動將把援烏長程飛彈的國家直接拖入戰爭，因為烏克蘭本身能力不足，衛星鎖定數據和飛彈飛行路徑實際規劃將必須由北大西洋公約組織（NATO）軍事人員完成。這是蒲亭到目前為止對此事的一些最強硬發言。

他告訴俄羅斯國家電視台：「因此這不是允不允許烏克蘭政權以這些武器打擊俄羅斯的問題，而是決定北約國家是否直接涉入軍事衝突的問題。」

他說，「如果下了這個決定，將等於是代表北約國家、美國和歐洲國家直接涉入烏克蘭的戰爭。這將是他們直接參與，而這當然會大大改變衝突的本質」，俄國將被迫做出「適當決定」。

蒲亭並未說明可能採取何種措施，但他過去曾說會選擇向西方的敵人提供武器，以助打擊西方的海外目標，今年6月還揚言部署射程涵蓋美國和歐洲盟邦的常規飛彈。

擁有全球最大核武庫的俄羅斯也在逐步調整核武準則，決定將在何種情況下使用核武，一位具影響力的外交政策鷹派人士也在施壓蒲亭，要求修改核武準則，以表明俄國不排除以核武對付那些「支持北約在烏克蘭發動攻勢」的國家。

俄羅斯目前也正與中國舉行大型海軍演習，以及考慮限制主要商品出口。