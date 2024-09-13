烏克蘭有望以英法遠程武器攻俄！普亭：若西方允許等同對俄宣戰

稍早有消息指美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，俄烏戰事恐進一步升級。俄羅斯總統普亭12日警告西方，如果容許烏軍使用西方提供的遠程武器攻擊俄羅斯目標，將意味對俄宣戰，俄羅斯將根據面臨的威脅做出相應決定。

泰晤士報12日報導，2名匿名消息人士透露，美國總統拜登可能會決定批准烏克蘭總統澤倫斯基使用英國的「暴風影」飛彈及其法國同型飛彈「SCALP-EG」襲擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的ATACMS（陸軍戰術導彈系統）飛彈。

對此，普亭12日接受俄羅斯國營電視台訪問時指，問題不在於西方是否批准烏克蘭攻擊俄國，而是北約是否想直接參與衝突。

他解釋，操作遠程武器所需的衛星數據和路徑編程，都需要由北約人員負責，而烏克蘭不具備這種能力，意味烏克蘭只有在西方參與下，才能使用遠程武器攻擊俄國。並指俄羅斯將被迫根據新的威脅做出「適當決定」。