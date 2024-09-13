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拜登擬先批准烏克蘭使用英國「暴風影」飛彈 打擊俄羅斯境內目標

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的遠程武器。美聯社
傳美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的遠程武器。美聯社

泰晤士報引述消息人士報導，美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的遠程武器。

根據2名熟悉目前討論情況的匿名消息人士透露，美國總統拜登可能會決定批准烏克蘭總統澤倫斯基使用英國的「暴風影」飛彈及其法國同型飛彈「SCALP-EG」襲擊俄羅斯境內目標，理由是英國和法國支持這項舉措。

然而，美國可能仍不允許烏克蘭對俄羅斯境內目標使用其最遠射程的ATACMS（陸軍戰術導彈系統）飛彈，以防止衝突進一步升級。

來自不同國家政府的2名匿名消息人士稱，他們相信澤倫斯基、美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米11日在基輔舉行會談後，很可能已通過一項擬議的政策。其中1名消息人士指出，他們預計英國首相施凱爾和拜登將於13日在華府討論這項政策。

預計拜登也會與其他歐洲領袖討論該議題，以試探他們對本政策想法的任何變化，但一名匿名的英國國防部消息人士稱，英國不需要北約其他國家的支持即可繼續推動。

英國和法國都支持取消對烏克蘭使用遠程武器打擊俄國境內目標的限制，但截至目前，美國因擔心局勢升級而阻止這項改變。然而，伊朗上周向俄羅斯交付200多枚短程彈道飛彈「Fath-360」，這可能將更有助於說服西方一些高階官員相信該政策需要做出改變。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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