英國協訓烏克蘭軍犬領犬員 助除未爆彈

自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，英國在英國境內協訓烏克蘭武裝部隊並打造「素人」為戰士。今年起，英國開始為烏克蘭協訓軍犬領犬員，本週已有第2批學員抵達英國。

英國國防部表示，今年夏季已有16名烏克蘭領犬員完訓。相關訓練有助領犬員帶領軍犬執行除雷等任務，更有效確保軍民安全。

根據國防部的資料，為期3週的課程內容包括巡邏、偵蒐和救援任務，特別是爆裂物和軍械彈藥偵蒐。英方教官向烏方學員傳授，如何讓軍犬適應戰場的聲響、景象、氣味，以提升軍犬與夥伴領犬員的工作效能。訓練課程由英國陸軍第一軍犬團提供。

協訓軍犬領犬員是英國境內烏軍協訓計畫OperationInterflex一部分。Operation Interflex已培訓超過4萬5000名烏方人員；英國國防大臣希利（John Healey）6日宣布，將延長實施Operation Interflex至明年底。

英國國防部指出，前來英國受訓的領犬員屬烏克蘭國家邊防局編制。俄羅斯全面侵略烏克蘭已超過兩年，烏克蘭境內有大片土地布滿未爆彈及殘餘爆裂物。軍犬的嗅覺比人類強42倍，加上優越的行動速度、靈活敏銳度、適應能力和忠誠度，在協助排除爆裂物風險方面可發揮關鍵作用。此外，軍犬可在前線提供人員心理支持、提升人員韌性。

另一方面，希利11日證實，已成功加快向烏克蘭運送軍援：英國4月宣布的大筆軍援，涵蓋防空飛彈、F-16戰機裝備、AS-90自走砲、軍用船艇槍砲等，已運交烏克蘭。

此外，今年底前，英國將額外增援數百枚防空飛彈、數萬發砲彈，以及更多裝甲車。

英國外交大臣拉米（David Lammy）及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日首次共同訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等政、軍高層舉行雙邊會談。澤倫斯基近日對內閣進行大幅改組，拉米與布林肯是最早與烏克蘭新內閣成員會面的外國官員。

拉米在訪烏期間宣布英國將提供新一波人道和財政援助，總額超過6億英鎊（逾新台幣250億元），其中包括為世界銀行（World Bank）提供貸款擔保，以及烏克蘭能源供應系統修復。

外界關注美國何時解禁，允許烏克蘭使用西方武器對俄羅斯境內目標進行長程打擊。雖然布林肯在訪烏期間曾重申，美國政府一路走來都有能力隨烏克蘭情勢變化調整作為，這似乎暗示美方可能解禁，但布林肯及拉米近日相關發言也透露，此問題仍需待英國首相施凱爾（Keir Starmer）13日與美國總統拜登（JoeBiden）在華府會談、以及與歐洲和其他地區盟友夥伴商討後，才可能明朗。