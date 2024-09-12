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力挺烏克蘭...德總理蕭茲籲盡快實現和平 態度轉變原因曝光

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德國總理蕭茲。圖／路透
德國總理蕭茲。圖／路透

（德國之聲中文網）在周日（9月8日）德國電視二台的一次ZDF採訪中，蕭茲總理談到俄烏戰爭時說，「我認為，現在是時候討論如何比目前的情況更迅速地擺脫戰爭，走向和平。」雖然，這位社會民主黨籍的總理並沒有提出具體建議，但他主張，下一次和平峰會俄羅斯應當參加。

一直以來，蕭茲的有關論述都是「由烏克蘭決定仗需要打多長時間」、「普亭沒有興趣談判」、「普亭不能打贏戰爭」等這類力挺烏克蘭的強硬言論。

他的最近主張很快得到一部分人的支持，比如前烏克蘭駐德大使梅利尼克（Andrij Melnyk）。這位被調往巴西的烏克蘭大使在《柏林日報》表示，「我個人認為，德國總理蕭茲可以採取創造性的做法，利用德國現有的外交渠道，探明與普亭對話是否有意義。」

地方選舉慘敗是蕭茲轉變的願意之一

烏克蘭政治學者費森科（ Wolodymyr Fesenko）認為，蕭茲的轉變是在試圖找到某種政治平衡。他說，「他順應了當前的趨勢。當下，和平談判議題正在被廣泛接受並得到討論，因此，蕭茲在上周五（9月6日）與澤倫斯基會晤後，決定對此公開表達他的看法。」費森科相信，蕭茲希望同國內的政治情緒保持一致，在明年的聯邦議會選舉前鞏固自己的地位。

費森科注意到，蕭茲此前的立場是，只有烏克蘭有權決定何時以及在何種條件下與俄羅斯開始談判，「但現在他的表述有所不同。不過，他的言論並沒有具體內容，也沒有什麼驚人的信息。」費森科預測，一切將取決於美國11月總統大選，在此之後，圍繞和平談判的辯論將會明顯增多。

觀察人士認為，蕭茲提議以外交談判方式解決俄烏戰爭問題並不意外。社民黨在德國東部薩克森州和圖林根州地方選舉中的慘敗，以及即將在9月22日舉行的勃蘭登堡州選舉，可能也是他表態的原因之一。

目前，勃蘭登堡州由社民黨執政。德國艾伯特基金會俄羅斯項目負責人尤蘇波夫（Alex Yusupov）認為，蕭茲的言論是在為競選連任的勃蘭登堡州州長沃伊德克（Dietmar Woidke）提供支持，並借此傳遞柏林也在考慮「通過談判而不僅僅是軍事手段盡早結束戰爭」的信號。尤蘇波夫對德國之聲表示，如果總理忽視俄烏戰爭，民粹主義政黨將利用這一點並從中獲利，剛剛結束的薩克森州和圖林根州議會的選舉結果便是佐證。

德國對俄羅斯失去了影響力

蘇波夫還表示，德國已經失去了對俄羅斯的任何影響力。克里姆林宮不認為柏林是一個獨立的行為者。他說，德國明確站在基輔一邊，因此不可能發起「明斯克三號」倡議，「德國不能一邊向烏克蘭提供武器，一邊作為談判的中立調解人」。

莫斯科也對蕭茲加強外交努力的建議反應冷淡。克宮發言人佩斯科夫表示，目前還沒有俄羅斯和烏克蘭之間開啟和平進程的條件。他指出，「主導這一進程以及指揮西方集體的國家」尚未發布聲明。他指的這個國家當然是美國。

澤倫斯基：中巴《六點共識》具有破壞性

烏克蘭總理什米加爾（Denys Schmyhal）9月10日向記者表示，基輔希望能有一名俄羅斯代表參加下一次和平峰會，旨在「防止俄羅斯聯邦的操縱。他應向所有與會者展示他們是否具備進行和平談判的能力」。今年7月烏克蘭委托瑞士舉辦了和平峰會，但俄羅斯沒有收到邀請。

與此同時，烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andrij Jermak）在Telegram發文重申，實現正義的唯一途徑，是「烏克蘭的和平方案、國際法准則，以及烏克蘭的領土完整和主權」。

周四（9月12日），巴西媒體Metropoles發表對烏克蘭總統澤倫斯基的採訪。澤倫斯基稱，中國和巴西旨在實現和平的聯合倡議「具有破壞性」，不過是一個「政治聲明」，他在採訪中發問：「你怎麼能在沒有徵詢我們意見的情況下，為我們提倡議呢？」

2023年2月，中國就曾提出結束俄烏戰爭12點計劃。今年5月，中國同巴西達成《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，簡稱《六點共識》。烏克蘭外交部已在6月4日發表聲明，拒絕接受《六點共識》。

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本文章由德國之聲授權提供】

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