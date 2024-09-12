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義大利、烏克蘭外長首次通話 保證挺烏續列G7核心議程

中央社／ 羅馬12日專電
義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）12日與烏克蘭新任外長西比哈通話。圖／義大利外交部提供
義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）12日與烏克蘭新任外長西比哈通話。圖／義大利外交部提供

義大利外交部長塔加尼今天首度與烏克蘭新任外長西比哈通話，強調義大利政府對烏克蘭領土完整、主權、獨立的堅定支持，「我們將站在基輔這一方，直到達成公正的和平。」

義大利外交部發布新聞稿指出，義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）今天與西比哈通話，確認在義大利擔任七大工業國集團（G7）輪值主席期間，「支持烏克蘭」將持續成為G7議程的核心主題。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前進行大規模政府改組，他在5日提名職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）出任新外長。

塔加尼今天透過新聞稿表示，在紐約的聯合國大會開會期間，他將主持一場非正式G7外長會議，會中將討論烏克蘭議題。G7正與基輔、華盛頓合作制定一項倡議，並邀請其他國際合作夥伴加入，致力重建烏克蘭的能源基礎設施，以因應冬季的嚴苛情況。

塔加尼另表示，他已邀請西比哈參加11月在義大利中部城市費烏吉（Fiuggi）舉行的G7部長級會議。

關於戰後重建，塔加尼表示，羅馬2025年將主辦一場「烏克蘭重建會議」，他與西比哈討論了會議組織的相關事宜，「義大利許多企業已經表示有興趣參加。」

塔加尼最後重申，譴責伊朗向俄羅斯供應武器，此舉有可能進一步加劇當地局勢，也對歐洲安全構成嚴重威脅。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7日出席義大利北部一場商業論壇時，曾在場邊會晤澤倫斯基。她當時重申，義大利對烏克蘭的支持絕不動搖，目前俄烏戰爭僵持戰況顯示，西方各國對於俄羅斯侵略烏克蘭的因應做法是正確的。

梅洛尼7日曾指出，要解決俄烏衝突，她相信中國和印度可以發揮影響力，唯一不容發生的情況，就是設想放棄烏克蘭能平息這場戰爭。「支持烏克蘭的選擇，向來是首要的國家利益選擇，這是不會改變的。」

G7 俄烏戰爭 俄羅斯 梅洛尼 烏克蘭 義大利

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