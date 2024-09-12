恐衝擊西方核電？普亭威脅限制濃縮鈾出口

俄羅斯總統普亭要求國內官員考慮限制包括鈾在內的原物料商品對外出口，以報復西方對俄羅斯與其盟國的新一波制裁措施。此舉可能會影響西方國家核能電廠核子反應爐的原料取得。

普亭11日在一場與高層官員的會議上表示：「請檢視我們供應給全球市場的一些商品類型。或許我們應該考慮對鈾、鈦、鎳實施特定限制。

英國金融時報分析，任何對濃縮鈾採取的銷售限制措施，可能會影響西方國家的核電廠。許多核電廠簽有靠俄羅斯供應濃縮鈾的長期合約，而俄羅斯握有全球約三分之一的濃縮鈾產能，以及約5%的鈾礦開採。

普亭強調，此舉是要回應西方施加的壓力，「我們面臨一些進口限制措施，或許我們應該考慮也實施一些限制，但我們必須確保過程中不會傷到自己」

雖然在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄實施的最初制裁主要針對石油和煤炭等能源產品，但西方盟國今年來日益將矛頭轉向俄羅斯的金屬出口。美國已禁止進口部分原產於俄羅斯的金屬，英、美的主要交易所不再交易任何新的俄羅斯鋁、銅或鎳。

投資銀行BMO資本市場金屬分析師漢密爾頓表示：「我們生活在一個地緣政治分裂的世界，商品通常首當其衝。」他說，如果對鈾實施出口限制，尤其會引發苦痛，「這是鈾產業一直害怕的事」。

雖然美國已經禁止從俄羅斯進口濃縮鈾，但這項禁令排除了美國核能發電廠現有的合約。

另一方面，俄羅斯在2022減少透過北溪管道向歐盟供應天然氣，威脅要「冰凍」西方。該管道後來被一場爆炸摧毀。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心研究員普羅科彭科表示，俄羅斯總統最新的說法是「典型的普亭威脅」，「是個給西方的訊息：聽好，儘管你們有能源轉型，我們還是稀土金屬的領導者之一，稀土金屬是你們要轉向綠色能源所必要的。我們可以切斷這些出口，你們的計畫將會崩潰」。