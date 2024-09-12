拜登暗示 不阻烏用美飛彈攻俄

美國總統拜登十日被記者問到，是否會取消對烏克蘭使用長程武器對抗俄羅斯的限制，拜登表示「我們正在設法解決這個問題」。克里姆林宮十一日說，美國若讓基輔用美國陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）飛彈深入打擊俄國，將做出「適當回應」。

拜登雖大力支持烏克蘭，但曾明確表示希望避免美俄這兩大核武國家直接衝突。烏克蘭總統澤倫斯基則持續施壓西方，要求盟友提供火力更強、限制更少的武器。

克宮發言人佩斯科夫在例行簡報會聲稱，華府似乎已決定要許可烏克蘭用ＡＴＡＣＭＳ對俄實施長程打擊。俄國副外長雷雅布可夫說，莫斯科將摧毀一切美方對基輔新運交的長程ＡＴＡＣＭＳ飛彈。

美國國務卿布林肯與英國外交大臣拉米十一日已抵達基輔展開共同訪問。布林肯此前停留倫敦時，才指控伊朗提供俄國Fath-360短程彈道飛彈，指稱這是對戰事的驟然升級。鑒於此事，烏克蘭預計會更大力要求獲准用西方長程武器攻擊俄國。

布林肯十日在倫敦與拉米一同發表談話時已說，美國致力「在烏克蘭需要時提供他們所需的事物，以便最有效的應對俄國侵略」。此外，布林肯接受英國天空新聞網訪問，被問到美國是否會對烏鬆綁長程武器時說，美方從未排除此事，但若要納入考慮，希望是以能推進烏方目標的方式進行。

烏克蘭總理什米哈爾已向拉米說，烏方希望得到用於攻擊敵方領土的長程軍備。他十日也說，烏克蘭若獲准攻擊敵方準備用來襲烏的軍事目標或武器，勢必更能保障國民安全；基輔會持續推動此事。

什米哈爾並說，俄國使用恐怖主義盟友的武器打擊烏克蘭，將延續對烏的種族滅絕戰爭和恐怖主義，烏方須能以摧毀俄國境內軍事目標來回應。

不過伊朗外交部長阿拉奇十一日否認德黑蘭提供俄羅斯任何彈道飛彈。

拉米所屬的英國工黨政府七月才上任，矢言維持英國作為烏克蘭關鍵捍衛者的角色。英國首相施凱爾也將訪美，十三日將於白宮會見美國總統拜登，兩人預計討論到烏方要求獲准打擊俄國境內目標事宜。

拜登已准許烏克蘭基於自衛，發射美國提供的飛彈飛越俄烏邊境，但對距離多有設限，以防衝突進一步升級。美英外長這次罕見共同訪烏還事先對外預告，堪稱公開示意美英對烏的支持。