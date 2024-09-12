稱伊朗供俄飛彈 歐美祭制裁

西方國家十日宣布對伊朗實施新制裁，因為伊朗提供短程飛彈給俄羅斯，可能於「數周內」用來打擊烏克蘭，並稱這讓威脅歐洲安全衝突的危險升級。

英國、法國和德國表示，他們將取消與伊朗的雙邊航空協議，並對伊朗的國家航空公司伊朗航空（Iran Air）實施制裁，聲稱德黑蘭一再蔑視有關武器移交的警告。

英法德在聯合聲明中表示：「伊朗和俄羅斯的這種行為使局勢升級，對歐洲安全構成直接威脅」。

美國國務卿布林肯訪問倫敦時警告，俄羅斯可能「在數周內」使用這些飛彈攻擊烏克蘭。他說，此一事態發展「威脅整個歐洲」，並表明伊朗「破壞穩定的影響力遠遠超出中東」。

布林肯表示，「數十名俄軍已在伊朗接受了使用法塔赫360彈道飛彈系統的培訓」。這種飛彈最大射程約一二○公里。

布林肯稱，「我們已公開和私下警告德黑蘭，採取這一步驟將是危險的升級。俄羅斯現在已收到這些彈道飛彈的出貨，有可能幾周內在烏克蘭用它們對付烏克蘭人」，但他並未說明這些飛彈何時運往俄羅斯。

布林肯說，「俄羅斯擁有一系列自己的彈道飛彈，但伊朗飛彈的供應，讓俄羅斯能將更多庫存用於距離前線更遠的目標」。

英國政府隨後宣布，已開始「終止英國與伊朗之間的所有直飛航班」。

伊朗官員先前否認他們已將武器送交俄羅斯。伊朗外交部發言人卡納尼表示：「發布關於伊朗向一些國家移交武器的不實和誤導性報導，純粹是惡劣的政治宣傳，目的是掩蓋美國和一些西方國家對加薩種族滅絕事件提供大量非法武器支援」。

卡納尼在外交部的Telegram頁面表示：「這三個歐洲國家（英法德）的這項行動，是西方針對伊朗人民的敵對政策和經濟恐怖主義的延續，伊朗將做出回應」。