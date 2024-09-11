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俄軍傳在庫斯克州發起反攻收復部分領土 烏媒轉述西側戰況惡化
路透與基輔獨立報11日報導，親俄戰爭部落客與一位俄羅斯的資深指揮官表示，庫斯克州的俄軍已開始對烏軍發起重大反攻，奪回多個定居點。
基輔獨立報報導，在庫斯克作戰的俄軍車臣阿赫馬特（Akhmat）特種部隊指揮官阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）少將在Telegram頻道宣稱，「據我所知，俄軍已經收復了幾個定居點」，並指俄軍已部署第155海軍步兵旅執行這項任務，同時攻入了Snagost定居點。
兼任俄羅斯國防部軍政總局副局長的阿洛迪諾夫表示，「情況對我們有利，已經解放了庫斯克州合計約10個定居點」。
關於俄軍反擊的說法也出現在知名的親俄Telegram頻道，如「Two Majors」寫道，除了第155海軍步兵旅，第51空降團的單位也正參與該作戰。而「Rybar」則表示，根據俄羅斯總參謀部的消息來源，俄軍正在推進到Korenevsky區。
根據基輔獨立報說法，Snagost坐落在庫斯克州烏控區西側，靠近俄羅斯的Glushkovsky區，距離烏控俄羅斯城鎮蘇賈（Sudzha）以西約30公里，位於俄烏邊境以北約10公里。烏方尚未評論前述說法，也無法進行獨立核實。如果獲得證實，這可能對8月6日跨境入侵以來控制庫斯克州部分地區的烏軍構成嚴峻挑戰。
跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站「DeepState」則報告，「庫斯克州烏軍左翼（西側）的情況已經惡化」，並稱「俄羅斯人開始積極的突擊任務，運送裝甲車渡過塞姆河和其他較小的河流」；烏克蘭之前瞄準橫跨塞姆河的橋樑跟浮橋渡口，顯然是為了切斷Glushkovsky區的俄軍。
「DeepState」還報告，俄羅斯軍隊正朝著Snagost推進，但沒有說已經占領該處。
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