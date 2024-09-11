俄軍傳在庫斯克州發起反攻收復部分領土 烏媒轉述西側戰況惡化

路透與基輔獨立報11日報導，親俄戰爭部落客與一位俄羅斯的資深指揮官表示，庫斯克州的俄軍已開始對烏軍發起重大反攻，奪回多個定居點。

基輔獨立報報導，在庫斯克作戰的俄軍車臣阿赫馬特（Akhmat）特種部隊指揮官阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）少將在Telegram頻道宣稱，「據我所知，俄軍已經收復了幾個定居點」，並指俄軍已部署第155海軍步兵旅執行這項任務，同時攻入了Snagost定居點。

兼任俄羅斯國防部軍政總局副局長的阿洛迪諾夫表示，「情況對我們有利，已經解放了庫斯克州合計約10個定居點」。

Russia has launched a counteroffensive in the Kursk region, Z-channels reported



Apti Alaudinov, the commander of Akhmat, claims that Russian troops have occupied several settlements in Kursk region, but it is not known which ones.



Mash claims that Russian troops have regained… pic.twitter.com/Zii0W1anlq — NEXTA (@nexta_tv) 2024年9月11日

關於俄軍反擊的說法也出現在知名的親俄Telegram頻道，如「Two Majors」寫道，除了第155海軍步兵旅，第51空降團的單位也正參與該作戰。而「Rybar」則表示，根據俄羅斯總參謀部的消息來源，俄軍正在推進到Korenevsky區。

根據基輔獨立報說法，Snagost坐落在庫斯克州烏控區西側，靠近俄羅斯的Glushkovsky區，距離烏控俄羅斯城鎮蘇賈（Sudzha）以西約30公里，位於俄烏邊境以北約10公里。烏方尚未評論前述說法，也無法進行獨立核實。如果獲得證實，這可能對8月6日跨境入侵以來控制庫斯克州部分地區的烏軍構成嚴峻挑戰。

跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站「DeepState」則報告，「庫斯克州烏軍左翼（西側）的情況已經惡化」，並稱「俄羅斯人開始積極的突擊任務，運送裝甲車渡過塞姆河和其他較小的河流」；烏克蘭之前瞄準橫跨塞姆河的橋樑跟浮橋渡口，顯然是為了切斷Glushkovsky區的俄軍。

「DeepState」還報告，俄羅斯軍隊正朝著Snagost推進，但沒有說已經占領該處。