美國務卿偕英外相赴烏克蘭 討論放寬供武限制

俄羅斯據稱取得伊朗飛彈再度引發各界憂慮之際，美國和英國最高外交官今天攜手前往烏克蘭，討論進一步放寬對俄羅斯發射西方武器的規範。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與英國外交大臣拉米（David Lammy）今天難得聯合出訪，一同搭火車前往基輔。上台兩個月的工黨政府，矢言維持英國身為烏克蘭主要捍衛者的角色。

兩人今天稍早在波蘭邊境小鎮普瑟米斯（Przemysl）搭上火車，預計稍晚在基輔拜會烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。澤倫斯基持續對西方施壓，要求提供火力更強、限制更少的武器。

美國總統拜登在華盛頓被問到是否會讓烏克蘭使用長程武器時表示：「我們現在正在解決這個問題。」

拜登雖然大力支持烏克蘭，但先前曾明確表示，希望避免美俄這兩個核武大國直接衝突。

布林肯昨天在倫敦與拉米一起發表談話時表示，美國致力「在烏克蘭需要時提供他們所需的東西，以便最有效地應對俄羅斯侵略」。