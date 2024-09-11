拜登：正為授權長程飛彈給烏克蘭付出努力
在西方強權國家表示伊朗正在運送飛彈給莫斯科後，美國總統拜登今天表示，他正在對可能授權美製長程飛彈供烏克蘭對抗俄羅斯一事「付出」努力。
法新社報導，拜登（Joe Biden）離開白宮準備前往紐約時前被記者詢及，美國是否會取消烏克蘭對俄羅斯境內目標使用遠程武器的限制，拜登回答說，「我們正在設法解決這個問題」。
此外，關於以色列軍人上週開槍擊斃一名參與抗議以國在約旦河西岸占領地擴張屯墾區的土耳其裔美國籍女子，拜登表示這似乎是一場意外。
拜登強調，「顯然這是一場意外，子彈從地上反彈，這名女子意外遭擊中。」
就在數小時前，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）才說，這起槍殺事件是「無緣無故而且缺乏正當理由」。
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