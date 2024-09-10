俄羅斯：頓巴斯加速攻勢不和談 8月以來奪千平方公里

俄羅斯今天表示，儘管烏克蘭對俄國西部發動突襲侵犯，俄國部隊於8月和9月已經奪下烏東1000平方公里土地，並表明只要烏軍還在俄國領土上，就沒有停火談判的可能性。

路透社報導，自從俄國於2022年2月派遣裝甲部隊進入烏克蘭以來，這場戰爭大體上沿著數十萬重兵鎮守的1000公里前線進行，成為一場運用砲彈和無人機相互襲擊的消耗戰。

俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，烏克蘭8月6日入侵俄國庫斯克州（Kursk）目的是要提升基輔的談判形勢，並且迫使俄軍調離烏東頓巴斯（Donbas）前線。

但蕭依古指出，俄國部隊正加快在頓巴斯的攻勢，從8月至9月前8天已取得近1000平方公里土地。

公開資料和戰場報告顯示，烏軍在庫斯克州取得大片土地的同時，俄軍8月同樣以約2年來最快速度在頓巴斯推進。

國家電視台播出蕭依古談話表示，只要俄國擁有主權的土地上仍有烏軍，就不會與基輔當局進行談判，強調這是總統蒲亭（Vladimir Putin）的立場。

自2022年2月全面入侵以來，俄軍已占領約1/5烏克蘭領土，目前正在烏東推進，試圖將約有半個美國俄亥俄州（Ohio）大的頓巴斯地區全部拿下。

與此同時，烏克蘭今天也襲擊莫斯科州，徹夜對俄國首都發動歷來最大規模之一的無人機攻勢。