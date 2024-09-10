斯洛伐克總理稱「納粹部隊」正在烏國作戰 烏克蘭：失望

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）日前宣稱，「納粹部隊」正在烏克蘭作戰，但國際社會沒有注意到這一點。烏國外交部9日發出聲明，對他提出的說法表示失望。

根據基輔獨立報和俄羅斯官媒RT的報導，費科9日赴斯洛伐克西部，在位於塞雷德（Sered）集中營舊址的納粹大屠殺紀念館發表演講，強調需要新世代有關納粹在二戰犯下的罪刑，隨後提到了烏克蘭衝突。

根據路透轉述，費科表示，「我們都在談論法西斯主義跟納粹主義，但我們沉默地容忍了這個事實，即有些在烏克蘭各地活動的單位有著非常明確的標誌，跟我們現在認為危險和嚴禁的運動有關」。他還說，「因為這是一場地緣政治對抗，所以沒人在乎」。

費科指出，「我想向受害者致敬，不是用可悲的演講，而是想呼籲採取行動」。當地媒體稱他表示，「國際社會必須承認，不可能允許使用納粹符號的士兵在烏克蘭作戰跟經常相應地行事」。

基輔獨立報指出，「親俄」的費科言論，呼應了俄羅斯正當化對烏戰爭的敘事，特別是克里姆林宮宣稱2022年入侵旨在烏克蘭「去納粹化」。烏國當局指出，費科的言論破壞了兩國目前的新任與合作程度。

烏克蘭外交部在9日發表的聲明中補充指出，「烏克蘭士兵正在捍衛他們的家人、家園和國家，以及整個歐洲和自由世界，免受標有『Z』字母的俄羅斯侵略者侵害」，並指「Z」是「現代俄羅斯法西斯美學的象徵」。

烏克蘭外交部表示，「對於烏克蘭人來說，對抗俄羅斯侵略將添加到這個國家在上個世紀抵抗極權政權的歷史」，又指烏克蘭人民在20世紀的反納粹戰爭中遭受了「數百萬人的損失」。