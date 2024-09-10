快訊

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

整併戰再等等？中信金公開收購新光金被金管會要求補件 16日前恐無明確進度

烏軍144架無人機夜襲俄規模空前 莫斯科4機場關閉…釀1死

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
州拉曼斯柯耶區（Ramenskoye）兩棟公寓大樓毀損、造成公寓失火。當地一名46歲婦人死亡、3人受傷，另有43人被撤離到臨時收容中心。 法新社
州拉曼斯柯耶區（Ramenskoye）兩棟公寓大樓毀損、造成公寓失火。當地一名46歲婦人死亡、3人受傷，另有43人被撤離到臨時收容中心。 法新社

俄羅斯官員今天指出，烏克蘭徹夜發動歷來最大規模之一的無人機攻勢，襲擊莫斯科和俄國西部，造成至少一人喪生、數十間房屋毀損，莫斯科4座機場被迫關閉，俄國數個區域防空系統為之啟動。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中指出，共有144架烏克蘭無人機遭到擊落，「72架在布揚斯克州（Bryansk）上空、20架在莫斯科州、14架在庫斯克州（Kursk）、13架在杜拉州（Tula）」，並在境內其他5個地區擊落其他25架。

根據俄羅斯國營媒體，烏克蘭這波攻勢造成莫斯科4座機場今天上午航班取消或延誤，包括杜莫迪多沃（Domodedovo）、謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）等主要機場。

路透社報導，莫斯科州長伏洛比約夫（AndreyVorobyov）說，這波襲擊至少造成該州拉曼斯柯耶區（Ramenskoye）兩棟公寓大樓毀損、造成公寓失火。當地一名46歲婦人死亡、3人受傷，另有43人被撤離到臨時收容中心。

上傳社群媒體的影片可以看到一棟多層樓住宅窗台冒出熊熊烈火，內容提到拉曼斯柯耶區數十棟公寓為之毀損。

一位拉曼斯柯耶區居民告訴路透社：「我向窗口望去，看到一團火球，爆震波把窗子震碎。」

據官方資料，位在克里姆林宮東南方約50公里處的拉曼斯柯耶區約有25萬人口。

毗鄰烏克蘭的布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）在Telegram上表示，「敵人進行大規模恐怖攻擊…無人傷亡、沒有災損，所有攻勢悉遭擊退」。

烏克蘭和俄羅斯經常利用暗夜向對方發動無人機攻擊。

烏克蘭發動最新這波無人機攻勢同時，俄軍逾30個月侵略戰爭在烏東續有斬獲，而入侵俄羅斯西南疆庫斯克州 的烏軍則是奮力挺進。

俄羅斯昨天宣布，俄軍又拿下一座村莊梅姆里克村（Memryk）。一般認為，俄軍將以當地為跳板，下一步將進軍約20公里外、目前由基輔掌控的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

波克羅夫斯克位處道路交叉口，其中一條是對烏軍和東部前線各城鎮運補的關鍵道路，波克羅夫斯克一直是俄軍鎖定的目標。

基輔當局8月6日派兵入侵俄國庫斯克州，希望迫使烏東俄軍調兵馳援，不過看起來莫斯科仍在加強烏東的攻勢。

與此同時，俄羅斯近數週也繼續對烏克蘭進行空襲，包括在冬季之前攻擊關鍵能源基礎設施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

烏克蘭無人機大舉入侵 俄首都近郊機場停飛航班

烏俄戰爭的新階段？烏克蘭反攻有效但優勢尚待評估，俄軍反制佔領烏東城鎮

行動取得成功！烏軍跨境侵俄出其不意 總司令揭入侵庫斯克背後戰略

烏克蘭擬無期限控制庫斯克！澤倫斯基：等普亭坐上談判桌

相關新聞

烏軍「臨陣脫逃激增」CNN：烏檢對2萬逃兵提訴訟

據美國有線電視新聞網（CNN）8日發布題為「裝備欠缺人數不足，烏克蘭軍隊正面臨士氣低落和臨陣脫逃的困境」的報導，稱受訪的...

烏加裝燃燒彈無人機 恐引法律爭議

烏克蘭為了打敗俄軍無所不用其極，最近將腦筋動到改裝無人機！烏克蘭國防部近日發出影片，展示名為「龍」的無人機，該無人機一邊飛行一邊噴灑燃燒彈物質，烏克蘭盼藉此更有效摧毀俄羅斯軍事設施...

俄異議人士卡拉姆扎：勿讓普亭體面結束俄烏戰爭

俄羅斯總統普亭的主要反對者之一卡拉姆扎在上月換囚行動中獲釋，他今天呼籲西方國家別讓普亭以任何「保住顏面」的方式結束烏克蘭...

情資：伊朗向俄供應彈道飛彈 美警告嚴重後果

歐洲聯盟（EU）今天表示，歐盟盟友分享的「可靠」情資顯示伊朗向俄羅斯提供彈道飛彈；美國警告，伊朗此舉將帶來「嚴重後果」

烏俄戰爭來到新階段？烏軍「反攻有效但優勢還不好說」

俄軍持續在烏克蘭的入侵行動，根據俄羅斯國防部9月8日的說法，俄軍拿下烏東頓內茨克州的新羅迪夫卡鎮（Novohrodivka），繼續往烏軍在該區域的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，目標是佔領整個頓巴斯地區。與此同時，烏軍也持續在俄國境內的攻勢，別爾哥羅德州長8日指稱烏軍無人機襲擊邊境地區的燃料儲存槽造成大火，目前無傷亡報告。而庫斯克地區的地面進攻也仍在進行，美國CIA局長指出，庫斯克軍事行動是重大的戰術成就，既提高烏軍士氣，又暴露了俄羅斯弱點。

德國盼俄烏儘速停戰 談判需納入俄羅斯

面對國內民意壓力，德國總理蕭茲喊話盼儘速結束俄烏戰爭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。