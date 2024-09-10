烏軍144架無人機夜襲俄規模空前 莫斯科4機場關閉…釀1死

俄羅斯官員今天指出，烏克蘭徹夜發動歷來最大規模之一的無人機攻勢，襲擊莫斯科和俄國西部，造成至少一人喪生、數十間房屋毀損，莫斯科4座機場被迫關閉，俄國數個區域防空系統為之啟動。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中指出，共有144架烏克蘭無人機遭到擊落，「72架在布揚斯克州（Bryansk）上空、20架在莫斯科州、14架在庫斯克州（Kursk）、13架在杜拉州（Tula）」，並在境內其他5個地區擊落其他25架。

根據俄羅斯國營媒體，烏克蘭這波攻勢造成莫斯科4座機場今天上午航班取消或延誤，包括杜莫迪多沃（Domodedovo）、謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）等主要機場。

路透社報導，莫斯科州長伏洛比約夫（AndreyVorobyov）說，這波襲擊至少造成該州拉曼斯柯耶區（Ramenskoye）兩棟公寓大樓毀損、造成公寓失火。當地一名46歲婦人死亡、3人受傷，另有43人被撤離到臨時收容中心。

上傳社群媒體的影片可以看到一棟多層樓住宅窗台冒出熊熊烈火，內容提到拉曼斯柯耶區數十棟公寓為之毀損。

一位拉曼斯柯耶區居民告訴路透社：「我向窗口望去，看到一團火球，爆震波把窗子震碎。」

據官方資料，位在克里姆林宮東南方約50公里處的拉曼斯柯耶區約有25萬人口。

毗鄰烏克蘭的布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）在Telegram上表示，「敵人進行大規模恐怖攻擊…無人傷亡、沒有災損，所有攻勢悉遭擊退」。

烏克蘭和俄羅斯經常利用暗夜向對方發動無人機攻擊。

烏克蘭發動最新這波無人機攻勢同時，俄軍逾30個月侵略戰爭在烏東續有斬獲，而入侵俄羅斯西南疆庫斯克州 的烏軍則是奮力挺進。

俄羅斯昨天宣布，俄軍又拿下一座村莊梅姆里克村（Memryk）。一般認為，俄軍將以當地為跳板，下一步將進軍約20公里外、目前由基輔掌控的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

波克羅夫斯克位處道路交叉口，其中一條是對烏軍和東部前線各城鎮運補的關鍵道路，波克羅夫斯克一直是俄軍鎖定的目標。

基輔當局8月6日派兵入侵俄國庫斯克州，希望迫使烏東俄軍調兵馳援，不過看起來莫斯科仍在加強烏東的攻勢。

與此同時，俄羅斯近數週也繼續對烏克蘭進行空襲，包括在冬季之前攻擊關鍵能源基礎設施。