烏加裝燃燒彈無人機 恐引法律爭議

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】烏克蘭為了打敗俄軍無所不用其極，最近將腦筋動到改裝無人機！烏克蘭國防部近日發出影片，展示名為「龍」的無人機，該無人機一邊飛行一邊噴灑燃燒彈物質，烏克蘭盼藉此更有效摧毀俄羅斯軍事設施。不過燃燒彈在國際戰爭法使用上有不少限制，若用到平民身上恐有違反國際法疑慮。

燃燒彈威力強大

根據《半島電視台》報導，烏克蘭國防部在社群平台X上發出影片，顯示有烏克蘭無人機邊飛邊噴出高溫的液態金屬，而下方疑似是躲在遮蔽物的俄羅斯軍事設施。烏克蘭國防部將無人機取名為「龍」。外界軍事分析認為，烏克蘭能將燃燒彈加裝在無人機上，顯示軍隊對操作無人機具有相當熟悉度。

而從畫面上來看，烏克蘭軍隊使用的燃燒彈成分可能是鋁熱劑，將鋁粉和一定量的高熔點金屬氧化物（如氧化鐵等）混合後，用鎂條引燃，高錳酸鉀、硝酸鉀、甘油混合物與丙烷槍都可引發鋁熱反應，瞬間溫度可高達溫度可達攝氏2500到3500度，可以熔穿坦克的裝甲，還能在水面上燃燒、不易撲滅。

能否改變戰局難說

戰爭法規定，白磷、凝固汽油等燃燒彈不能使用在平民，或是人口密集的軍事設施與森林區（除非有軍事目標藏於其中），但國際原則上不鼓勵使用燃燒彈，因為容易誤傷平民且會造成環境汙染。不過據聯合國反武裝部門調查，俄烏都有在戰場使用過燃燒彈，烏軍目前都是攻擊軍事目標，俄軍則疑似有對平民使用。

《半島》分析指出，龍無人機確實會對俄軍產生較大威脅，且因為水很難熄滅燃燒彈產生的燃燒，因此也具有強大的威嚇作用。但烏克蘭的鋁熱劑存量有限，因此不確定未來軍隊是否會將其作為主要武器。

《衛報》提到，目前俄烏戰爭已進入到第930天，雙方仍陷入僵局，互相用飛彈、無人機對轟，且未展開停戰談判。據傳伊朗暗中提供俄羅斯彈道飛彈攻擊烏克蘭，因此烏克蘭政府對伊朗駐烏外交官表達不滿，但伊朗否認有提供武器。

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