快訊

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

江蕙驚爆罹癌 多次面臨生死交關「大出血」

羈押6天後首露面！柯文哲穿「黃色囚服、藍白拖」抵北檢應訊

烏加裝燃燒彈無人機 恐引法律爭議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭近日展示燃燒彈無人機，盼擴大對俄羅斯軍隊打擊，但外界對此有不少質疑。（@DefenceU via X）
烏克蘭近日展示燃燒彈無人機，盼擴大對俄羅斯軍隊打擊，但外界對此有不少質疑。（@DefenceU via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】烏克蘭為了打敗俄軍無所不用其極，最近將腦筋動到改裝無人機！烏克蘭國防部近日發出影片，展示名為「龍」的無人機，該無人機一邊飛行一邊噴灑燃燒彈物質，烏克蘭盼藉此更有效摧毀俄羅斯軍事設施。不過燃燒彈在國際戰爭法使用上有不少限制，若用到平民身上恐有違反國際法疑慮。

燃燒彈威力強大

根據《半島電視台》報導，烏克蘭國防部在社群平台X上發出影片，顯示有烏克蘭無人機邊飛邊噴出高溫的液態金屬，而下方疑似是躲在遮蔽物的俄羅斯軍事設施。烏克蘭國防部將無人機取名為「龍」。外界軍事分析認為，烏克蘭能將燃燒彈加裝在無人機上，顯示軍隊對操作無人機具有相當熟悉度。

而從畫面上來看，烏克蘭軍隊使用的燃燒彈成分可能是鋁熱劑，將鋁粉和一定量的高熔點金屬氧化物（如氧化鐵等）混合後，用鎂條引燃，高錳酸鉀、硝酸鉀、甘油混合物與丙烷槍都可引發鋁熱反應，瞬間溫度可高達溫度可達攝氏2500到3500度，可以熔穿坦克的裝甲，還能在水面上燃燒、不易撲滅。

能否改變戰局難說

戰爭法規定，白磷、凝固汽油等燃燒彈不能使用在平民，或是人口密集的軍事設施與森林區（除非有軍事目標藏於其中），但國際原則上不鼓勵使用燃燒彈，因為容易誤傷平民且會造成環境汙染。不過據聯合國反武裝部門調查，俄烏都有在戰場使用過燃燒彈，烏軍目前都是攻擊軍事目標，俄軍則疑似有對平民使用。

《半島》分析指出，龍無人機確實會對俄軍產生較大威脅，且因為水很難熄滅燃燒彈產生的燃燒，因此也具有強大的威嚇作用。但烏克蘭的鋁熱劑存量有限，因此不確定未來軍隊是否會將其作為主要武器。

衛報》提到，目前俄烏戰爭已進入到第930天，雙方仍陷入僵局，互相用飛彈、無人機對轟，且未展開停戰談判。據傳伊朗暗中提供俄羅斯彈道飛彈攻擊烏克蘭，因此烏克蘭政府對伊朗駐烏外交官表達不滿，但伊朗否認有提供武器。

【更多精采內容，詳見

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

大同公司抗彈布貨款案 二審判國防部付1225萬元

疑起立聽中國國歌 國防部要求退將臧幼俠書面說明

烏克蘭無人機大舉入侵 俄首都近郊機場停飛航班

情資：伊朗向俄供應彈道飛彈 美警告嚴重後果

相關新聞

烏加裝燃燒彈無人機 恐引法律爭議

烏克蘭為了打敗俄軍無所不用其極，最近將腦筋動到改裝無人機！烏克蘭國防部近日發出影片，展示名為「龍」的無人機，該無人機一邊飛行一邊噴灑燃燒彈物質，烏克蘭盼藉此更有效摧毀俄羅斯軍事設施...

俄異議人士卡拉姆扎：勿讓普亭體面結束俄烏戰爭

俄羅斯總統普亭的主要反對者之一卡拉姆扎在上月換囚行動中獲釋，他今天呼籲西方國家別讓普亭以任何「保住顏面」的方式結束烏克蘭...

情資：伊朗向俄供應彈道飛彈 美警告嚴重後果

歐洲聯盟（EU）今天表示，歐盟盟友分享的「可靠」情資顯示伊朗向俄羅斯提供彈道飛彈；美國警告，伊朗此舉將帶來「嚴重後果」

烏俄戰爭來到新階段？烏軍「反攻有效但優勢還不好說」

俄軍持續在烏克蘭的入侵行動，根據俄羅斯國防部9月8日的說法，俄軍拿下烏東頓內茨克州的新羅迪夫卡鎮（Novohrodivka），繼續往烏軍在該區域的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，目標是佔領整個頓巴斯地區。與此同時，烏軍也持續在俄國境內的攻勢，別爾哥羅德州長8日指稱烏軍無人機襲擊邊境地區的燃料儲存槽造成大火，目前無傷亡報告。而庫斯克地區的地面進攻也仍在進行，美國CIA局長指出，庫斯克軍事行動是重大的戰術成就，既提高烏軍士氣，又暴露了俄羅斯弱點。

德國盼俄烏儘速停戰 談判需納入俄羅斯

面對國內民意壓力，德國總理蕭茲喊話盼儘速結束俄烏戰爭！

朝重要後勤樞紐挺進…俄軍稱再奪烏東城鎮 僅和波克羅夫斯克市距20公里

俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。