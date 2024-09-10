烏克蘭無人機大舉入侵 俄首都近郊機場停飛航班

根據俄羅斯有關當局說法和官方媒體報導，俄羅斯防空系統從昨夜到今晨擊落超過70架烏克蘭無人機，包括12架出沒俄國首都莫斯科周圍地區上空，已知有3座機場停飛航班。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）在通訊平台Telegram上表示，與烏克蘭接壤的布揚斯克州「59架敵方無人機已被攔截並摧毀」，並說「沒有人員傷亡或財產損失」。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram上表示，莫斯科州也有12架無人機被擊落。

索比亞寧說，莫斯科州的柳貝爾奇（Lyubertsy）和拉曼斯柯耶（Ramenskoye）地區以及波多斯克（Podolsk）市區有無人機被毀。波多斯克位於克里姆林宮南方約38公里。

由於發生這起攻擊事件，莫斯科周圍地區3座機場停飛航班，包括伏努科夫機場（Vnukovo）和杜莫迪多沃機場（Domodedovo）。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導說，莫斯科以南的杜拉州（Tula）上空也有兩架烏克蘭無人機被攔截。

烏克蘭和俄羅斯經常出動無人機夜襲對方領土。俄羅斯官員通常不會透露烏克蘭襲擊造成的損害嚴重程度。