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俄異議人士卡拉姆扎：勿讓普亭體面結束俄烏戰爭

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／路透社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／路透社

俄羅斯總統普亭的主要反對者之一卡拉姆扎在上月換囚行動中獲釋，他今天呼籲西方國家別讓普亭以任何「保住顏面」的方式結束烏克蘭戰爭，終結普亭25年來的統治是和平唯一解方。

卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）因譴責俄國侵略烏克蘭而被控叛國等罪名，須服25年有期徒刑，原在西伯利亞流放地服刑。俄國與西方國家今年8月1日展開冷戰以來最大規模的換囚行動，俄方釋放16名俄籍異議人士和外國人，卡拉姆扎也是其一。

43歲的卡拉姆扎在巴黎接受法新社專訪時說，他總有一天能回到祖國，因為蒲普亭（Vladimir Putin）政權不會長久。

卡拉姆扎造訪德國等地之後來到法國，他坦言，西方社會在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭迄今已出現一種「疲乏感」，但他堅稱「普亭政權必敗」。

卡拉姆扎說：「非常重要的是不要讓普亭贏得烏克蘭戰爭…不要讓普亭能保住顏面地結束這場烏克蘭戰爭。」他今天稍晚與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）會面。

曾在英國劍橋大學求學的卡拉姆扎抨擊西方國家基於「現實政治」（realpolitik）與普亭治下的俄羅斯打交道，讓普亭成了「如今的怪物」。

他說：「現實政治已經夠了…萬一政權得以在這場戰爭中獲勝並繼續掌權－但願不要－那麼一切都意味著一年或18個月後將出現另一場戰爭、衝突或另一場災難。」

卡拉姆扎擁有俄英雙重國籍，他說，若能前往烏克蘭會晤總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），將是一種「榮幸」，他也贊成在俄國親民主運動與烏克蘭之間建立橋梁。

卡拉姆扎將2015年於莫斯科遭暗殺的俄國反對派政治家涅姆佐夫（Boris Nemtsov）視為精神導師；有些人擔心卡拉姆扎在俄國境外的安全，但他自己不太在意。

他說：「在俄羅斯普亭政權下當一個反對派，字典裡就沒有安全這個詞。」早在2022年被捕之前，他就兩度差點遭人毒死。

他說：「不管普亭願不願意，未來都會來。」

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