情資：伊朗向俄供應彈道飛彈 美警告嚴重後果

歐洲聯盟（EU）今天表示，歐盟盟友分享的「可靠」情資顯示伊朗向俄羅斯提供彈道飛彈；美國警告，伊朗此舉將帶來「嚴重後果」。

綜合法新社和路透社報導，德黑蘭已駁斥這項說法，但克里姆林宮並未明確否認。歐盟和美國官員表示，一旦屬實，這將構成伊朗支持莫斯科侵犯烏克蘭的重大「升級」。

美國有線電視新聞網（CNN）和「華爾街日報」等美國媒體上週引述匿名消息來源報導，華府認為伊朗已將武器轉移給俄羅斯用於對烏克蘭戰爭。

歐盟外交事務發言人史丹諾（Peter Stano）說：「我們獲悉盟友提供的可靠情資，顯示伊朗將彈道飛彈

運送到俄羅斯。」歐盟與成員國正展開進一步調查，一旦屬實，這將代表伊朗支持俄羅斯對烏克蘭非法戰爭的實質升級。

史丹諾補充說，「歐盟領袖的共同立場向來明確，歐盟將與國際夥伴協調迅速做出回應，包括對伊朗採取新的重大限制措施」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在每週例行記者會上說：「我們強烈否認有關伊朗出口武器到交戰一方的說法。」

伊朗媒體援引伊朗革命衛隊高級指揮官諾札里（Fazlollah Nozari）的話說：「（伊朗）沒有向俄羅斯運送飛彈，這種說法是一種心理戰。伊朗並未支持烏克蘭與俄羅斯衝突的任何一方。」

數個月來，西方不斷警告德黑蘭不要運送飛彈給俄羅斯，而伊朗已因向莫斯科供應運用在烏克蘭戰爭的無人機一再遭到歐盟制裁。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者，「伊朗將彈道飛彈運送給俄羅斯的任何行徑，都將意味著伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持急劇升級。我們已明確表示，美方已準備要（讓伊朗）承擔重大後果」。