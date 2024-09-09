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德情報局：俄軍方駭客對北約歐盟國家發動網攻

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

德國負責國內安全情報的聯邦憲法保護局（BfV）今天警告，俄羅斯軍事情報局（GRU）單位29155旗下1網路小組曾對北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）國家發動網路攻擊。

路透社報導，德國聯邦憲法保護局在社群媒體平台X發文表示，他們隨同美國聯邦調查局（FBI）、美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）、美國國家安全局（NSA）及其他國際夥伴，針對這個名為UNC2589的俄羅斯駭客團體發布警告。

自從俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，歐洲各國對於疑似俄國的駭客和間諜活動更加感到不安。

德國今年稍早已指控俄羅斯對其執政黨社民黨（SPD）及分布在物流、國防、航太與資訊科技（IT）等產業的德國公司發動大量網攻。

德國聯邦憲法保護局在警告文中表示，這個俄羅斯駭客團體又以Cadet Blizzard和Ember Bear的名稱為人所知，從事的活動以刺探情報和暗中破壞為目的，行為通常包括置換網頁及公佈竊得的資料。

德國聯邦憲法保護局還指出，這個小組所屬俄羅斯軍事情報局單位的事蹟，包括疑似參與前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia）2018年在英國遭下毒案。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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