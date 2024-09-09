德國盼俄烏儘速停戰 談判需納入俄羅斯

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

面對國內民意壓力，德國總理蕭茲喊話盼儘速結束俄烏戰爭！一反西方國家支持烏克蘭到底的態度，蕭茲近日表示盼俄烏雙方儘速停戰，並表示未來若有停戰談判或和平協議，一定要納入俄羅斯。德國國內開始對政府援烏感到不滿，加上執政聯盟近日輸掉地方大選，讓蕭茲備感壓力。

盼俄羅斯參與談判

根據《美聯社》報導，蕭茲在接受電視台訪問時表示，現在是討論如何快速結束俄烏戰爭的時機，且未來將會有和平會談，他與烏克蘭總統澤倫斯基都同意，和平談判一定要讓俄羅斯總統普丁一起參與。

雖然6月15、16日，瑞士曾協助烏克蘭舉行和平會議，當時有約78國前往相挺，支持烏克蘭維持領土與主權完整，但該峰會的象徵意義較大，且普丁並未出席該峰會。

由於德國的「另類選擇黨」在近日的地方大選大勝，成為德國第一大黨，國內對於德國援助烏克蘭錢與武器感到愈來愈不滿，連蕭茲所屬的社會黨內都有官員施壓盼俄烏戰爭需要儘速採取外交方式解決問題。《美聯社》分析，蕭茲面臨黨內壓力與國內極右派民粹主義崛起，被迫發表儘速終戰的看法。

俄積極找調停國

目前澤倫斯基有提出10點和平計畫，且不願意與俄羅斯直接接觸。但計畫中包括俄羅斯全面侵占領土撤出、普丁需負起戰爭罪等要求，讓俄羅斯難以接受。《Politico》提到，俄羅斯近日在海參崴的東亞經濟論壇表示，中國、印度與巴西等國家是適合調停俄烏戰爭的國家，但目前俄羅斯與西方的談判尚未有交集。

各國在東西方之間站隊的狀況也更加明顯，馬來西亞總理安華在經濟論壇上，不顧西方對俄羅斯有石油禁運與進出口貿易制裁，就希望能與俄羅斯加強經濟連結，並加入金磚國家群的行列。

金磚國家2009年原本只有俄羅斯中國、印度與巴西，但在去年增加了伊朗、埃及、南非、衣索比亞、阿聯與沙烏地阿拉伯等國，馬來西亞與亞塞拜然也已遞交入會申請。

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