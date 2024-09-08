俄羅斯無人機再闖領空！羅馬尼亞當局痛批「非法攻擊」 曝飛往烏克蘭

羅馬尼亞當局今天痛批，俄羅斯一架鎖定烏克蘭民用基礎設施的攻擊型無人機於夜間「再次侵犯」羅馬尼亞領空，此為「非法攻擊」。

法新社報導，羅馬尼亞國防部發布聲明說，軍方雷達今夜偵測到一架俄羅斯無人機闖入該國領空，之後這架無人機離開羅馬尼亞領土飛往烏克蘭。

羅馬尼亞國防部說，空軍飛機全程監控整個局勢，已向鄰近烏克蘭邊境的羅馬尼亞土爾徹縣（Tulcea County）及康士坦塔縣（Constanta County）居民發送手機警報。

根據上述聲明，初步資料顯示，羅馬尼亞領土可能有一個受影響區域，地點位於羅馬尼亞佩里普拉瓦村（Periprava）附近無人居住的地區，當局從清晨起展開搜索工作。

羅馬尼亞國防部強調，該國「要求（俄羅斯）尊重國際法規」，已將領空遭入侵一事通知北大西洋公約組織（NATO）盟國。

此外，羅馬尼亞外交部也發布聲明，痛斥俄羅斯「再次侵犯」該國領空的行徑，呼籲莫斯科停止這種「接二連三的攻擊」，並稱這已造成整個地區安全形勢失控。