快訊

小草歡呼！黃瀞瑩代唸徐巧芯聲明 批偵查「亂公開」：自己也深受其害

整晚無人發現…竹科工程師陳屍ATT大樓廁所 警調監視器懷疑因病猝死

國民黨唯一到場！他現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

朝重要後勤樞紐挺進…俄軍稱再奪烏東城鎮 僅和波克羅夫斯克市距20公里

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。情境示意圖。圖／Ingimage
俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。情境示意圖。圖／Ingimage

俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。

法新社報導，俄羅斯國防部發布聲明指出，俄軍已經解放烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮諾禾羅迪夫卡（Novohrodivka），此地與波克羅夫斯克市相距約20公里。

根據官方統計數據，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭之前，諾禾羅迪夫卡鎮有超過1萬4000人口。

俄國軍隊今年夏季在烏東地區強勢挺進，而且正逼近烏克蘭的重要後勤樞紐波克羅夫斯克市。

儘管烏克蘭部隊8月6日跨境奇襲俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk）並占據部分領土，但俄軍仍持續在頓內茨克州穩定推進。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於5日表示，歷經30個月戰事後，對於烏克蘭主要目標是奪取包含頓內茨克州在內的頓巴斯（Donbas）地區，並聲稱烏克蘭攻入俄國庫斯克州，反而會讓俄軍奪取頓巴斯這項目標更容易達成。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

行動取得成功！烏軍跨境侵俄出其不意 總司令揭入侵庫斯克背後戰略

烏克蘭擬無期限控制庫斯克！澤倫斯基：等普亭坐上談判桌

稱庫斯克遭入侵未阻止俄在烏東進軍 普亭：將對付「烏克蘭土匪」

俄劍指烏軍事要鎮 紅軍村恐失守

相關新聞

朝重要後勤樞紐挺進…俄軍稱再奪烏東城鎮 僅和波克羅夫斯克市距20公里

俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk...

互控對方跨境空襲！俄羅斯、烏克蘭邊界地區遭夜襲 釀平民死傷

烏克蘭和俄羅斯互控對方連夜空襲彼此的邊界地區，基輔官員表示蘇米州遇襲釀2死4傷，莫斯科則說烏軍攻擊貝爾哥羅德州造成3人受...

挺烏克蘭 美英情報首長聯名投書：努力達成停火協議

美國中情局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)和英國秘密情報局(SIS)局長摩爾(Richard Moore)7...

俄兵視角？ 威尼斯影展紀錄片「戰爭中的俄羅斯人」捲洗白爭議

威尼斯影展5日放映一部紀錄片「戰爭中的俄羅斯人」（Russians at War，暫譯），被質疑為俄軍入侵烏克蘭行動「洗...

傳伊朗彈道導彈已交付俄國 白宮：震驚

據未經證實的西方媒體報導，伊朗最近向俄羅斯轉讓或即將轉讓用於攻擊烏克蘭的導彈，美國之音(VOA)報導，白宮對這一消息感到...

俄稱奪下烏東村莊 逼近戰略樞紐 烏總檢察長怒控「犯戰爭罪」

俄羅斯國防部7日在通訊軟體Telegram表示，俄軍已拿下烏克蘭東部頓內茨克州的卡利諾夫村。由於這個村莊離烏克蘭後勤中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。