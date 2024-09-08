朝重要後勤樞紐挺進…俄軍稱再奪烏東城鎮 僅和波克羅夫斯克市距20公里
俄羅斯軍方今天表示，俄軍占領了烏克蘭東部地區1座城鎮，目前軍隊正持續逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。
法新社報導，俄羅斯國防部發布聲明指出，俄軍已經解放烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮諾禾羅迪夫卡（Novohrodivka），此地與波克羅夫斯克市相距約20公里。
根據官方統計數據，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭之前，諾禾羅迪夫卡鎮有超過1萬4000人口。
俄國軍隊今年夏季在烏東地區強勢挺進，而且正逼近烏克蘭的重要後勤樞紐波克羅夫斯克市。
儘管烏克蘭部隊8月6日跨境奇襲俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk）並占據部分領土，但俄軍仍持續在頓內茨克州穩定推進。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於5日表示，歷經30個月戰事後，對於烏克蘭主要目標是奪取包含頓內茨克州在內的頓巴斯（Donbas）地區，並聲稱烏克蘭攻入俄國庫斯克州，反而會讓俄軍奪取頓巴斯這項目標更容易達成。
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