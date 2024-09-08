互控對方跨境空襲！俄羅斯、烏克蘭邊界地區遭夜襲 釀平民死傷

烏克蘭和俄羅斯互控對方連夜空襲彼此的邊界地區，基輔官員表示蘇米州遇襲釀2死4傷，莫斯科則說烏軍攻擊貝爾哥羅德州造成3人受傷。

路透社報導，接壤俄國的烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）軍政機關在社群媒體平台Telegram發文說，傷者包括2名孩童，另有一些住宅和數輛汽車受損。

接壤烏克蘭的俄國西南部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram發文指出，烏克蘭發動空襲造成當地3名平民受傷，其中包含2名孩童。

葛拉特卡夫指出，有2棟住宅被毀，總計超過15棟建物受損。

此外，俄羅斯國防部在Telegram發文說，已在貝爾哥羅德州上空摧毀烏克蘭利用夜色掩護下出動的2架無人機。

路透社未能獨立核實這些通報。

位於俄烏邊界的蘇米州和貝爾哥羅德州經常受到攻擊，俄烏雙方均否認以平民為攻擊目標，並聲稱攻擊旨在摧毀對敵方軍事行動至關重要的基礎設施。