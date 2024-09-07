俄羅斯稱奪下烏克蘭東部村莊 逼近戰略樞紐城鎮

俄羅斯國防部今天在通訊軟體Telegram表示，俄軍已拿下烏克蘭東部頓內茨克州的卡利諾夫村。由於這個村莊離烏克蘭後勤中心城鎮不遠，俄國部隊恐漸逼近烏方戰略樞紐。

路透社報導，卡利諾夫（Kalynove）位於烏克蘭東部城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）東南方約25公里處，波克羅夫斯克是烏方主要後勤中心，而俄軍在烏東工業化的頓巴斯（Donbas）地區加快推進速度對此地構成威脅。

根據烏克蘭2001年人口普查資料，卡利諾夫村約有200人。

法新社報導，俄羅斯部隊數月來持續向波克羅夫斯克推進，而烏克蘭已下令強制將孩童撤離當地。

俄羅斯宣稱已拿下當地數個村莊，同時奮力擊退烏克蘭對其西部庫斯克州（Kursk）發動的大規模反攻。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月5日表示，俄國在衝突中的「首要目標」是拿下烏克蘭整個頓巴斯地區。