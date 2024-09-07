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戰爭前線逐漸逼近 烏克蘭：俄羅斯砲擊東部城鎮釀3死3傷

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
俄羅斯砲擊康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostyantynivka）。示意圖攝於8月9日。圖／法新社
俄羅斯砲擊康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostyantynivka）。示意圖攝於8月9日。圖／法新社

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）表示，俄羅斯今天砲擊康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostyantynivka），造成3人死亡、3人受傷。

路透社報導，菲拉什金在社群媒體平台Telegram發文寫道，年齡介於24歲至69歲間的3名男子喪生，砲擊還造成1棟多層樓建築、行政大樓和1間商店受損。

菲拉什金說，受輕傷的3人已接受治療。

康斯坦丁諾夫卡戰前為人口約7萬人的工業城鎮，在過去30個月俄國入侵期間，隨著戰爭前線逐漸逼近，許多居民紛紛離開。

由於俄國挺進構成危險，當局今年8月強制撤離當地有孩子的家庭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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