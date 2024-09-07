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緊緊擁抱...澤倫斯基訪義大利 梅洛尼：支持烏克蘭絕不動搖

中央社／ 切爾諾比爾7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，義大利對烏克蘭的支持絕不動搖，目前俄烏戰爭僵持戰況顯示，西方各國對於俄羅斯侵略烏克蘭的因應做法是正確的。

路透社報導，梅洛尼出席義大利北部召開的一場商業論壇，並在場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

梅洛尼見了澤倫斯基之後，她說道：「要解決俄烏衝突，我相信中國和印度可以發揮影響力。唯一不容發生的情況，就是設想放棄烏克蘭能平息這場戰爭。」

梅洛尼在論壇上還強調：「支持烏克蘭的選擇，向來是首要的國家利益選擇，這是不會改變的。」

法新社報導，澤倫斯基敦促盟邦提供烏克蘭更多武器以抵禦俄軍侵略之際，梅洛尼的辦公室證實，兩位領袖今天進行了會晤。

兩人會談結束後，澤倫斯基在社群媒體X平台發文寫道：「我感謝梅洛尼與義大利人民，為了恢復公正和平所付出的支持及共同努力。」

義大利堅定支持烏克蘭，並援贈武器協助烏國抵擋俄軍進犯，但羅馬當局堅稱，援贈的武器只限於烏克蘭境內使用。

俄烏戰爭 俄羅斯 梅洛尼 烏克蘭

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