俄羅斯出動67架無人機夜間空襲 烏克蘭稱擊落58架

烏克蘭空軍今天聲稱，俄羅斯出動67架遠程無人機進行大規模夜間空襲，其中58架已被烏軍擊落。

路透社報導，烏克蘭空軍透過通訊軟體Telegram發布聲明指出，國內11個州的防空部隊立即因應無人機攻擊。

駐烏克蘭首都基輔的路透社記者於今天凌晨3時剛過不久，就聽到一連串爆炸聲，其中若干巨響迴盪基輔市中心。

烏克蘭空軍提到，來犯的「見證者」（Shahed）無人機是從俄羅斯境內的兩個邊境地區，以及俄國占領的克里米亞半島（Crimean Peninsula）起飛。

烏克蘭國會今天也在通訊軟體Telegram發布聲明表示，俄羅斯發動夜間空襲後，國會大樓旁邊發現遭擊落無人機的殘骸。

俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，俄軍已經動用數以千計的飛彈和遠程無人機襲擊烏克蘭。