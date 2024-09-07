澤倫斯基向美方高官披露「勝利計畫」 譴責防空系統交付行動太慢

華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基幾天之前剛向美方官員簡報了自己的終戰計畫，6日則譴責已經捐贈數十億美元軍援的各國，指控他們在交付上慢條斯理。

澤倫斯基當天赴德國拉姆施坦空軍基地，首度親自出席烏克蘭防務聯繫小組的會議，向美國高層官員在內的50多個盟國代表提出了不滿。他在感謝盟國運送武器之餘，也指尚未交付的防空系統數量可觀。他表示，「全世界擁有足夠的防空系統，確保俄羅斯的恐怖行動不會有結果，我敦促你們，在這場對我們的戰爭中，防空上要更加積極」。

美國當天已宣布再向烏克蘭再提供2.5億美元的軍援，但澤倫斯基的言論重複了先前對西方國家武器供給的眾多抱怨，也突顯了美烏兩國在拜登政府最後5個月的任期內，就如何阻止俄羅斯進展存在嚴重分歧。雙方在多個關鍵問題意見不一，引發外界對於拜登總統的烏克蘭戰略，以及基輔有能力維持防禦度過冬季的疑問。

此外，烏克蘭與西方盟邦的緊張關係加劇之際，正值基輔處於危險時刻。俄軍朝烏東戰略重鎮波克羅夫斯克（紅軍城）挺進，並且加強了飛彈和無人機攻擊。隨著據傳伊朗向俄方運交了短程彈道飛彈，這種攻擊可能很快變得更加嚴重。同時，烏克蘭突然入侵與占領了俄羅斯庫斯克州部分區域，美方官員卻表示，這個區域不具戰略性，也不清楚烏國庫斯克攻勢的最終目標為何。

WSJ還指出，澤倫斯基本週稍早向來訪的美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）透露了嚴格保密的「勝利計畫」詳情。儘管烏國官員拒絕公開討論，但外界普遍認為澤論斯基的藍圖包括索求更多先進武器，關鍵是基於以下假設，即華府會取消使用美援長程武器打擊俄羅斯境內的限制。

烏方向白宮高層幕僚簡報了入侵庫斯克的行動，以及更廣泛戰爭的計畫。澤倫斯基預期將在聯合國大會期間，向拜登總統提出完整的計畫。