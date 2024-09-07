烏克蘭籲鬆綁西方武器使用限制 美防長給軟丁子

在烏克蘭總統澤倫斯基疾呼西方鬆綁、讓烏軍能用長程武器深入打擊俄國境內後，美國防長奧斯汀今天語帶審慎表示，沒有任何一種單一手段能讓基輔扭轉乾坤。

路透社報導，支持烏克蘭的西方盟國在位於德國的美軍拉姆施坦空軍基地（Ramstein U.S. Air Base）舉行例會，澤倫斯基則是俄烏戰爭兩年半以來首次出席拉姆施坦的援烏例會。

與會的澤倫斯基不斷懇請西方提供更多長程飛彈，並解除不得拿西方遠程武器深入打擊俄國境內目標的使用限制。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美方與盟國會繼續堅定支持烏克蘭對抗俄國入侵，並宣布另一筆2.5億美元的美國安全援助。

但在答覆記者提問時，奧斯汀讓「開放西方援助武器深入打擊俄國境內將能扭轉乾坤」的說法碰了個軟釘子。

他在會後告訴媒體：「沒有任何一種個別手段能單獨決定這場戰爭的勝敗。」還說烏克蘭自身就有諸如無人機等射程超越美援「陸軍戰術飛彈系統」（ATACM）、英援風暴暗影（Storm Shadow）飛彈、等能深入打擊俄國境內的手段，且俄國已把能向烏克蘭投射滑翔炸彈的軍機後撤到ATACM的射程範圍外。

除美國宣布新一筆援助，德國也允諾額外再援烏12部自走砲，加拿大表示未來幾個月會交付餘下尚待撥交的8萬840枚空對地火箭彈體及1300發彈頭。

奧斯汀說目前俄軍在這場戰爭的傷亡已超過35萬人，還說烏軍擊沉、摧毀與擊傷共32艘俄國海軍艦艇，讓俄國黑海艦隊被迫再向東邊退。