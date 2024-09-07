影╱投降烏軍遭俄處決畫面曝！烏克蘭總檢察長怒控「犯下戰爭罪」

根據CNN掌握的獨家影片顯示，烏克蘭東部有3名士兵在投降後遭俄羅斯士兵處決。烏方指控，俄軍處決而非俘虜的做法明顯犯下戰爭罪，且此情況不斷上演，目前恐有多達73名烏軍被處決。

報導指出，這段曝光的影片是8月底在烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）所拍攝，透過無人機捕捉到的畫面顯示，有3名烏軍在壕溝被占領後，雙手舉起跪在空地上，結果幾秒鐘後，他們3人臉部朝下倒地，一動也不動。

烏克蘭匿名官員指出，這3名士兵遭俄軍處決，而且這類事件愈加頻繁。烏克蘭國防部官員向CNN提供了一份清單，從去年11月至僅有15件烏軍遭處決的事件，其中大部分都有無人機影片或錄音檔佐證，這些烏軍投降後沒有成為俄軍俘虜，而是遭到殺害。

烏克蘭總檢察長柯斯汀（Andriy Kostin）表示，自戰爭爆發以來，總檢察長辦公室已調查至少28起類似事件，有至少73名烏克蘭戰俘遭俄羅斯處決，而這也是克里姆林宮戰略的一部分，稱「如果戰俘投降、表現出投降的樣子，或是手上沒有武器，如果仍將他們處決，就是戰爭罪。」