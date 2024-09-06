烏克蘭政府大幅改組換掉多名部長 澤倫斯基指示秋天拿出成果

烏克蘭實施自俄羅斯於2022年入侵以來最大規模的政府改組，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求新團隊盡速拿出成績。

法新社報導，澤倫斯基換掉多名部長，消息人士說，烏克蘭在東部戰場正面臨巨大挑戰，這次改組是為了讓總統辦公室在諸多戰爭相關議題上握有更大控制權。

澤倫斯基在發布於社群媒體的晚間演說中表示：「重要的是政府機構此刻盡可能在所有層面積極運作，要比以前更積極。」

他指示新團隊更大力投資在烏克蘭的武器產業、推進烏克蘭加入歐洲聯盟的談判、努力確保烏克蘭財政穩定，並「為前線提供更多支持」。

他說：「這類非常具體的任務多達數十件，在秋天結束前，每個人都必須在自己的崗位上交出實際成果。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，讓喜劇演員出身的澤倫斯基一夕之間成了全球知名人物，他堅持坐鎮基輔以小擊大，率領烏克蘭對抗人多勢眾的俄國，因此贏得尊重和讚賞，國內外都有人將他與英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）相提並論。

但民意調查結果顯示，隨著戰爭邁入第3年，已有數萬人喪命，卻仍看不到戰火平息的跡象，他的支持率正逐漸下滑。

澤倫斯基說，希望這次改組能為烏克蘭文職領導階層注入「新活力」。他今年2月也在烏軍節節敗退後撤換武裝部隊總司令，改由瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）擔任新帥。

在這次改組中，最受矚目的卸任官員是外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），這個職位改由副部長西比哈（Andriy Sybiga）接任。

49歲的西比哈是職業外交官，能說英語和波蘭語，也曾任職於總統辦公室，一般認為他與頗有權勢的總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）走得很近。

消息人士向法新社透露，庫列巴不想辭職，但迫於葉爾馬克的壓力而不得不然；此外，在他執掌下，外交部的運作也受到一些批評。

消息人士說，庫列巴的外交手腕廣受認可，但他去職的一部分原因也是總統府企圖加強控制外交政策。

烏克蘭國會今天表決通過多名部長人事異動，包括司法部、農業部、戰略產業部、歐洲事務部、環境保護部、文化部和退伍軍人事務部。