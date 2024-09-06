行動取得成功！烏軍跨境侵俄出其不意 總司令揭入侵庫斯克背後戰略

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將5日接受CNN獨家採訪時表示，在烏軍出其不意發動跨境入侵之前，俄羅斯一直在計畫從庫斯克州發動新的攻擊。他也認為，庫斯克行動取得了成功。

這是瑟爾斯基2月接任總司令以來，首度接受電視採訪。他告訴CNN主播艾曼普（Christiane Amanpour），入侵庫斯克「減少了敵人攻勢的威脅」，並稱「我們阻止他們採取行動，將戰事轉到敵人領土，這樣（敵人）可以感受到我們每天的感受」。

在此次罕見的採訪中，瑟爾斯基提供了戰況的坦率評估，並對入侵庫斯克背後的基本理由給出了最詳盡的解釋。他概述了主要的目標，包括阻止俄羅斯利用庫斯克作為新攻勢的啟動平台，讓俄軍從其他地區轉移，建立一個安全區與防止跨境砲擊民間目標，捉拿戰俘，以及提振軍隊和全國的士氣。

在前線附近一處秘密地點受訪的瑟爾斯基向艾曼普表示，莫斯科已將數萬兵力調到庫斯克，包括一些最優秀的空降突擊部隊。儘管他承認，烏克蘭在東部戰略重鎮波克羅夫斯克（紅軍城）一帶承受巨大的壓力，但麾下部隊現在已設法拖住俄軍在當地的推進。

瑟爾斯基宣稱，「在過去6天裡，敵人在波克羅夫斯克方向沒有推進一公尺。換句話說，我們的戰略正在發揮作用」。

瑟爾斯基指出，「我們已經奪走他們的機動能力，以及從其他方向部署增援部隊的能力…其他地區肯定已經感受到這種削弱。我們注意到，砲彈轟炸數量以及進攻強度都減少了」。