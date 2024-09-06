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英新政府承諾助烏克蘭抗俄 將供650枚防空飛彈

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國政府今天表示，將向烏克蘭提供650枚輕型多用途飛彈，價值1.62億英鎊（約新台幣70億元），以助保護烏克蘭免於俄羅斯轟炸及無人機攻擊。

路透社報導，俄羅斯上週對烏克蘭發動了自2022年初全面入侵以來最大規模的空襲。而烏克蘭一再要求西方提供更多防空支持，以抵禦飛彈和無人機攻擊。

英國國防大臣希利（John Healey）在德國美軍空軍基地出席「烏克蘭防務聯繫小組」（The UkraineDefense Contact Group）會議時宣布將再度供應飛彈。烏克蘭防務聯繫小組是由約50個國家組成的特別聯盟。

英國國防部表示，為履行英國新政府加速向烏克蘭提供援助的承諾，今天宣布的第一批飛彈預計於今年底前抵達。

希利在聲明中說：「這項新的承諾將有助大幅提升烏克蘭的防空能力。」

英國國防部說，這批由泰雷斯集團（Thales）製造的飛彈射程超過6公里，可以從陸地、海上和空中的各種平台發射。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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