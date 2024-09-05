烏克蘭入侵庫斯克未能實現目標？ 普亭稱：烏軍恐喪失戰鬥能力

俄羅斯總統普亭5日表示，自烏克蘭發動入侵庫爾克州以來，烏軍遭受的慘重傷亡可能使得全軍「喪失戰鬥能力」。

俄羅斯官媒RT跟衛星通訊社報導，普亭當天在海參崴出席東方經濟論壇（EEF）的專題討論時，分享了他對前線局勢的評估。他表示，烏克蘭利用8月大舉跨境進攻干擾俄軍的嘗試已事與願違。

普亭解釋，「我軍已穩定局勢，現正逐漸把對手從邊境國土趕走。更重要的是，我們（在烏東頓巴斯地區）的推進沒有阻力」，並稱「對手把那些規模相對大又訓練有素的部隊調動到邊境地區，已在關鍵的攻擊軸自我削弱了」。

RT指出，烏克蘭官員預期莫斯科將從烏東調動部分俄軍以擊退入侵庫斯克的烏軍，但烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上周承認，這場賭博沒有得到回報。

普亭表示，「敵人的目的是讓我們緊張慌亂，將部隊從一個地區調動到另一個地區，阻止我們在關鍵方向上的進攻，特別是在頓巴斯」，但俄軍以很久以來沒見過的速度，一直在頓巴斯地區獲得更多土地，而「解放頓巴斯地區是我們的首要目標」。相比之下，烏軍「正在人力和硬體方面承受非常高的損失」。

普亭接著又說，「正因如此，（烏克蘭）冒著在最重要攻擊軸前線崩潰的風險。傷亡可能導致整隻武裝部隊喪失戰鬥能力，這正是我們希望實現的目標」。

普亭還宣稱，「當然，敵人的任務之一是在我方散布恐慌，動搖俄羅斯內部政治局勢和信心。但這帶來了什麼？完全相反，帶來了社會團結，就像俄羅斯在這種情況下總是發生的一樣」。