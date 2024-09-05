快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

柯文哲遭羈押…黃國昌曝與館長通過電話 再喊話長期抗戰新威權

烏克蘭入侵庫斯克未能實現目標？ 普亭稱：烏軍恐喪失戰鬥能力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭5日出席在海參崴遠東聯邦大學舉行的2024東方經濟論壇全體會議。歐新社
俄羅斯總統普亭5日出席在海參崴遠東聯邦大學舉行的2024東方經濟論壇全體會議。歐新社

俄羅斯總統普亭5日表示，自烏克蘭發動入侵庫爾克州以來，烏軍遭受的慘重傷亡可能使得全軍「喪失戰鬥能力」。

俄羅斯官媒RT跟衛星通訊社報導，普亭當天在海參崴出席東方經濟論壇（EEF）的專題討論時，分享了他對前線局勢的評估。他表示，烏克蘭利用8月大舉跨境進攻干擾俄軍的嘗試已事與願違。

普亭解釋，「我軍已穩定局勢，現正逐漸把對手從邊境國土趕走。更重要的是，我們（在烏東頓巴斯地區）的推進沒有阻力」，並稱「對手把那些規模相對大又訓練有素的部隊調動到邊境地區，已在關鍵的攻擊軸自我削弱了」。

RT指出，烏克蘭官員預期莫斯科將從烏東調動部分俄軍以擊退入侵庫斯克的烏軍，但烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上周承認，這場賭博沒有得到回報。

普亭表示，「敵人的目的是讓我們緊張慌亂，將部隊從一個地區調動到另一個地區，阻止我們在關鍵方向上的進攻，特別是在頓巴斯」，但俄軍以很久以來沒見過的速度，一直在頓巴斯地區獲得更多土地，而「解放頓巴斯地區是我們的首要目標」。相比之下，烏軍「正在人力和硬體方面承受非常高的損失」。

普亭接著又說，「正因如此，（烏克蘭）冒著在最重要攻擊軸前線崩潰的風險。傷亡可能導致整隻武裝部隊喪失戰鬥能力，這正是我們希望實現的目標」。

普亭還宣稱，「當然，敵人的任務之一是在我方散布恐慌，動搖俄羅斯內部政治局勢和信心。但這帶來了什麼？完全相反，帶來了社會團結，就像俄羅斯在這種情況下總是發生的一樣」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

普亭表態了？1原因希望「這人」當選美國總統 英媒分析：其實不安好心

入侵庫斯克恐失策？ 美學者：俄軍藉機消滅烏軍部隊與裝甲車

習近平計畫於金磚峰會晤普亭 陸駐俄大使：2國在伊朗核問題立場相似

《璦琿條約》爭議再起 陸委會：韓正、普亭海參崴見面頗諷刺

相關新聞

烏克蘭入侵庫斯克未能實現目標？ 普亭稱：烏軍恐喪失戰鬥能力

俄羅斯總統普亭5日表示，自烏克蘭發動入侵庫爾克州以來，烏軍遭受的慘重傷亡可能使得全軍「喪失戰鬥能力」。

大規模改組！澤倫斯基提名烏克蘭新外長 職業外交官西比哈出任

烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長，在烏克蘭與俄羅斯的...

入侵庫斯克恐失策？ 美學者：俄軍藉機消滅烏軍部隊與裝甲車

美國國會山莊網站4日報導，烏克蘭軍隊8月成功奇襲俄羅斯庫斯克州，但至今未能實現主要目標，即讓俄軍從烏東前線調走以重塑戰場...

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

美國白宮國家安全溝通顧問科比（John Kirby）4日舉行記者會時表示，俄羅斯已將90%用於攻擊烏克蘭的戰機移到距離邊...

俄軍空襲漸增強...澤倫斯基出席拉姆施坦會議 盼西方供遠程飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基將出席6日在德國拉姆施坦空軍基地定期舉辦的拉姆施坦會議，預計他在會議上將親自要求西方盟國援助烏克蘭更多...

俄烏戰爭未歇…烏克蘭核電廠頻遭無人機攻擊 核安會：境內輻射無異常

俄烏戰爭未歇，核安會今天表示，今年4月以來，烏克蘭札波羅熱核電廠附近頻繁遭受無人機襲擊，近期疑似因無人機攻擊導致冷卻水塔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。