大規模改組！澤倫斯基提名烏克蘭新外長 職業外交官西比哈出任

烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長，在烏克蘭與俄羅斯的戰爭正處於緊要關頭之際，擔起這項重要職務。

路透社報導，烏克蘭政府正在進行俄烏戰爭爆發以來最大規模改組，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示國家需要「新活力」。烏克蘭國會繼過去2天批准2名副總理和數名部長請辭後，昨天也接受對外知名度最高官員之一原外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的辭呈。

西比哈曾在澤倫斯基辦公室任職數年，負責外交政策和戰略夥伴關係事務。分析家表示，他們不預期烏克蘭的外交政策會有變化。在俄烏戰爭期間，烏克蘭在許多關鍵外交政策事務上經常由總統府主導，外長只扮演次要角色。

烏克蘭國會預料今天稍晚批准西比哈及其他8名新部長的任命案。