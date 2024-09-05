快訊

台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

土耳其航空飛台北遇亂流！全機上下震6傷其中1送醫 乘客：行李架掉下砸頭

柯文哲18點33分專車送進北所 北所：按規定脫衣做健康檢查

大規模改組！澤倫斯基提名烏克蘭新外長 職業外交官西比哈出任

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長。圖／路透社
烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長。圖／路透社

烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長，在烏克蘭與俄羅斯的戰爭正處於緊要關頭之際，擔起這項重要職務。

路透社報導，烏克蘭政府正在進行俄烏戰爭爆發以來最大規模改組，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示國家需要「新活力」。烏克蘭國會繼過去2天批准2名副總理和數名部長請辭後，昨天也接受對外知名度最高官員之一原外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的辭呈。

西比哈曾在澤倫斯基辦公室任職數年，負責外交政策和戰略夥伴關係事務。分析家表示，他們不預期烏克蘭的外交政策會有變化。在俄烏戰爭期間，烏克蘭在許多關鍵外交政策事務上經常由總統府主導，外長只扮演次要角色。

烏克蘭國會預料今天稍晚批准西比哈及其他8名新部長的任命案。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

俄軍空襲漸增強...澤倫斯基出席拉姆施坦會議 盼西方供遠程飛彈

請辭內幕？烏外長和澤倫斯基顧問爆衝突 消息人士：每個人都知道

烏克蘭擬無期限控制庫斯克！澤倫斯基：等普亭坐上談判桌

烏克蘭5部長集體請辭！內閣逾3分之1懸空 政府將重大改組

相關新聞

入侵庫斯克恐失策？ 美學者：俄軍藉機消滅烏軍部隊與裝甲車

美國國會山莊網站4日報導，烏克蘭軍隊8月成功奇襲俄羅斯庫斯克州，但至今未能實現主要目標，即讓俄軍從烏東前線調走以重塑戰場...

大規模改組！澤倫斯基提名烏克蘭新外長 職業外交官西比哈出任

烏克蘭總統澤倫斯基今天要求國會同意他提名由職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長，在烏克蘭與俄羅斯的...

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

美國白宮國家安全溝通顧問科比（John Kirby）4日舉行記者會時表示，俄羅斯已將90%用於攻擊烏克蘭的戰機移到距離邊...

俄軍空襲漸增強...澤倫斯基出席拉姆施坦會議 盼西方供遠程飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基將出席6日在德國拉姆施坦空軍基地定期舉辦的拉姆施坦會議，預計他在會議上將親自要求西方盟國援助烏克蘭更多...

俄烏戰爭未歇…烏克蘭核電廠頻遭無人機攻擊 核安會：境內輻射無異常

俄烏戰爭未歇，核安會今天表示，今年4月以來，烏克蘭札波羅熱核電廠附近頻繁遭受無人機襲擊，近期疑似因無人機攻擊導致冷卻水塔...

致命空襲！俄軍2飛彈襲擊烏克蘭軍事學院 增至54死297傷

俄羅斯軍隊於3日發射2枚彈道飛彈襲擊烏克蘭中部城市波塔瓦（Poltava）造成慘重傷亡，烏克蘭官員今天說，死亡人數已經攀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。