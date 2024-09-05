入侵庫斯克恐失策？ 美學者：俄軍藉機消滅烏軍部隊與裝甲車

美國國會山莊網站4日報導，烏克蘭軍隊8月成功奇襲俄羅斯庫斯克州，但至今未能實現主要目標，即讓俄軍從烏東前線調走以重塑戰場。

報導指出，烏軍進軍庫斯克，對俄羅斯的實力形象帶來打擊並摧毀軍事資產，還取得領土和俘虜可作為談判籌碼，但更重要的轉移兵力目標失敗，基輔當局這項軍事賭博因此引來批評，尤其是俄軍沿著烏東前線一直發動猛攻，在過去一個月內占領大片領土，並逼近重要鐵路樞紐波克羅夫斯克（也稱紅軍城）。

雖然烏克蘭總統澤倫斯基辯稱，庫斯克攻勢是基輔戰略的重要組成部分，也將納入預定本月向美國提交的勝利計畫提案，但一些烏國軍民已公開提出質疑。如烏國國會議員貝祖拉（Mariana Bezuhla）日前在臉書表示，烏軍指揮官安排了「殭屍小隊」和沒經驗的部隊保衛波克羅夫斯克，「現在我們有了進一步的後果，人命和領土」。

昆西研究所大戰略計畫主任畢比（George Beebe）表示，庫斯克行動仍處於早期，但「看起來正走向失敗」。

畢比指出，「俄羅斯人沒有將部隊從烏克蘭前線調走，而是踩油門前進。此次入侵俄國要實現的目標引發極大的懷疑，而我認為，人們日益擔心，這是一個失策」。

國會山莊網站指出，俄羅斯似乎已接受烏軍在庫斯克的現實。戰爭研究所（ISW）近日評估指出，俄羅斯總統普亭試圖以推遲清理庫斯克為代價，保持俄羅斯對波克羅夫斯克的動力。

畢比認為，俄羅斯也把烏軍的庫斯克行動變成消滅烏軍部隊和裝甲車的機會，而烏軍入侵部隊已遭受慘重死傷，「烏克蘭人只是失去更多的人力、裝甲車跟裝備，耗盡彈藥。而從俄羅斯的立場來看，這一切都很好。所以我不認為俄方急於結束此次入侵」。