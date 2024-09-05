俄軍空襲漸增強...澤倫斯基出席拉姆施坦會議 盼西方供遠程飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基將出席6日在德國拉姆施坦空軍基地定期舉辦的拉姆施坦會議，預計他在會議上將親自要求西方盟國援助烏克蘭更多遠程飛彈，以對抗俄軍近來日漸猛烈的空襲。

根據德國明鏡（Der Spiegel）報導，澤倫斯基希望出席拉姆施坦（Ramstein）會議，親自描述烏克蘭戰爭的嚴重性，希望支持烏克蘭的西方國家能進一步提供武器對抗俄羅斯，特別是遠程飛彈和更多的防空系統。

烏克蘭防務國際聯絡小組（The Ukraine Defense Contact Group）在2022年4月成立，又稱拉姆施坦小組。由57個國家組成，包括北約32個成員國與其他25個國家，以及歐盟組成的聯盟，每個月定期開會，以派遣軍事裝備支持烏克蘭對抗俄國入侵。

明鏡指出，除了澤倫斯基造訪，德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）也將出席會議，「這是不尋常的。」

同時，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）正在出訪行程，今晚將在柏林與皮斯托利烏斯見面，會面焦點可能是德國是否能在預算緊張的情況下，在未來幾個月提供烏克蘭武器援助。

明鏡報導，拜登政府希望在這次會議中進一步擴大烏克蘭的防空能力。美國國防部長奧斯汀表示，美國與合作夥伴將繼續提供基輔抵禦俄國侵略戰爭所需要的關鍵裝備。

拉姆施坦軍基地是美國空軍在德國西南部萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）的空軍基地；是北大西洋公約組織（NATO）在歐洲最大的空軍基地，負責協調伊拉克、阿富汗、葉門與巴基斯坦的無人機戰鬥規劃與控制。