致命空襲！俄軍2飛彈襲擊烏克蘭軍事學院 增至54死297傷

俄羅斯軍隊於3日發射2枚彈道飛彈襲擊烏克蘭中部城市波塔瓦（Poltava）造成慘重傷亡，烏克蘭官員今天說，死亡人數已經攀升到54人，另有297人受傷。

法新社報導，烏克蘭官員指出這次空襲重創波塔瓦軍事通信學院，但沒有具體說明死者之中有多少人是軍人或平民。

烏克蘭緊急救難當局表示：「俄羅斯空襲波塔瓦的教育機構後，死亡人數增至54人，另有297人受傷。」

緊急救難當局提到，俄軍2枚彈道飛彈攻擊波塔瓦的兩天後，多達5人可能仍被困在建物瓦礫堆之下。這是俄烏戰爭延燒兩年半以來最致命的俄軍空襲之一。

俄軍這次空襲招致廣泛的譴責，其中美國華府稱「這再一次駭人地提醒大家俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的暴行」。