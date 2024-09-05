請辭內幕？烏外長和澤倫斯基顧問爆衝突 消息人士：每個人都知道

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日請辭，加上3日辭職的兩名副總理、戰略產業部長、司法部長和環境部長等5人，已至少6名部長辭官。烏國總統澤倫斯基強調，「我們需要新的能量」。他先前已說過將進行內閣改組。不過，烏國國會還沒有接受庫列巴的辭呈。

英國天空新聞報導，一名消息人士告訴政治新聞網站Politico，庫列巴可能是被迫請辭，因為他和總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）爆發衝突。這名消息人士說：「每個人都知道他們之間有衝突。我甚至曾親眼目睹兩人間爆發衝突的一幕。」

這名消息人士表示：「庫列巴身為外交部長，他和美國國務卿布林肯、德國外交部長貝爾伯克，及其他許多人建立良好的直接聯繫關係。然而，即使他是300%的忠誠，總統辦公室也不可能會讓這類溝通渠道，留在一個他們並非完全確定是自己人的人手中，如果懂我意思的話。」

報導也指出，澤倫斯基正面臨反彈，批評者認為他在政府職位安插一批盟友和效忠者，擴大總統辦公室的權力。