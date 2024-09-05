俄烏戰爭未歇…烏克蘭核電廠頻遭無人機攻擊 核安會：境內輻射無異常

俄烏戰爭未歇，核安會今天表示，今年4月以來，烏克蘭札波羅熱核電廠附近頻繁遭受無人機襲擊，近期疑似因無人機攻擊導致冷卻水塔發生火災，IAEA專家團隊仍在進行事故原因調查，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化。

俄烏戰爭持續，根據國際原子能總署（IAEA）官網持續發布的資訊，烏克蘭札波羅熱核電廠因受軍事威脅影響，6月至8月間，電廠的情勢仍持續緊張，雖然核安風險尚未降低，但未對該電廠安全造成顯著影響。

針對最新情勢，核安會今天發布新聞稿指出，札波羅熱核電廠6部機組目前皆處於冷停機狀態，並在俄羅斯的控制之下。

核安會進一步說，札波羅熱核電廠備用的330千伏（kV）外部電源線於8月下旬曾一度因短路造成中斷，導致該電廠僅剩單一個外部電源，形勢堪憂，雖然短路的原因及線路損壞情況尚不清楚，但該線路目前已完成修復，再次凸顯札波羅熱核電廠核安風險仍不容忽視。

至於戰爭攻擊與風險，核安會指出，自2024年4月以來，札波羅熱核電廠附近頻繁遭受無人機襲擊，造成人員受傷和火災，無人機亦襲擊附近的一個變電站，導致當地居民長時間缺水斷電。

在廠內部分，因疑似無人機攻擊導致該廠的一座冷卻水塔發生重大火災，雖然冷卻水塔損壞不會直接影響6部停機中機組安全，然而，任何廠區內或附近的火災都有蔓延至關鍵設施的風險，目前IAEA專家團隊仍在進行事故原因調查。

IAEA總署長葛羅西近日訪問札波羅熱核電廠表示，札波羅熱核電廠再次被迫僅依賴單一個外部電源維持其核能安全，突顯核電廠的脆弱性；IAEA呼籲這種情況不應持續發生，必須立即採取相關行動以保護電廠設施，確保核設施的安全和保安。

核安會另查歐洲環境輻射監測資料，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化；台灣63座輻射即時監測站數值皆為背景值。