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烏克蘭6部長請辭 內閣大地震

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
烏克蘭政壇地震，外長庫列巴稍早也提出辭職。路透
烏克蘭政壇地震，外長庫列巴稍早也提出辭職。路透

烏克蘭外交部長庫列巴四日請辭，加上三日辭職的兩名副總理、戰略產業部長、司法部長和環境部長等五人，已至少六名部長辭官。此外，澤倫斯基辦公室副幕僚長舒爾馬三日也被解職。分析家認為，這波政府改組已醞釀一段時間，不太可能導致烏國重要政策改變。

俄烏戰爭正值緊要關頭，烏克蘭總統澤倫斯基四日強調，「今日我們需要新的能量」。他先前已說過將進行內閣改組，以加強政府部分領域並實現國家目標。這次辭職潮後，烏克蘭內閣的職位空缺達三分之一。

澤倫斯基的執政黨人民公僕黨黨團領袖阿拉哈米亞表示，本周會有重大政府重置，超過一半部長會更換，「解職日」後將迎來「任命日」。

澤倫斯基三日稱，「秋季對烏克蘭來說將極為重要。我們的國家機構應配置得當，以確保烏克蘭達成所有必要結果，這關係到我們每個人」。

烏克蘭早前已有至少五名部長被解職。澤倫斯基可能會在本月出訪美國之前，盡快填補這些空缺，以確保政府運作穩定。澤倫斯基計畫向美國總統拜登提出「勝利計畫」。

紐約時報報導，烏克蘭政治分析家費森科說，澤倫斯基正試圖對抗重要部門的僵滯，認為新官上任三把火。批評者則擔心，這波改組可能進一步將權力集中到澤倫斯基的辦公室。

俄烏戰爭期間，澤倫斯基只開除幾位高官，這造就穩定性，卻招致作風偏狹、不願改變的批評。費森科說，在實務上，「我們看見所有決定都是總統辦公室來做」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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