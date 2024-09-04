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俄襲烏克蘭西部城市至少7死40傷 澤倫斯基痛批「恐怖攻擊」

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
俄羅斯對烏克蘭西部城市利維夫歷史中心的攻擊已造成至少7人死亡。 法新社
俄羅斯對烏克蘭西部城市利維夫歷史中心的攻擊已造成至少7人死亡。 法新社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭西部城市利維夫歷史中心的攻擊已造成至少7人死亡，其中包括3名兒童。俄國昨天才對中部城鎮波塔瓦發動尤為血腥的襲擊，至少有50人喪生。

法新社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（IgorKlymenko）在通訊應用程式Telegram更新死亡人數：「利維夫（Lviv）共有7人死亡，其中包括3名兒童。」並表示搜救行動仍在進行。

西部城市利維夫靠近波蘭邊界，在過去2年半的戰爭中大體上沒有受到波及。

根據利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）說法，警報在今天日出前響遍利維夫，他提醒民眾前往避難所，防空系統擊落一連串飛彈。

檢察官辦公室指出，這次飛彈攻擊造成40人受傷，並破壞學校、醫療設施和利維夫歷史中心的建築物。

路透社報導，利維夫州長科齊茨基（MaksymKozytskyi）透過Telegram表示，罹難者中包括1名9歲兒童和1名14歲少年。

科齊茨基還說，「至少有7座當地的重要建築遭到破壞…這些建築物都位於歷史區及聯合國教科文組織（UNESCO）緩衝區」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，盟國可以透過提供更多防空系統來協助阻止這種「恐怖攻擊」，他也再次呼籲夥伴們允許他們在更深入俄國領土的地區使用西方長程武器。

澤倫斯基說：「所有說服夥伴給予烏克蘭更多長程攻擊能力，以公平回應恐怖攻擊的人，都是在努力防止俄羅斯恐怖分子對烏克蘭城市發動這類攻擊。」

烏克蘭空軍表示，這是對烏克蘭發動更廣泛攻擊的一環，共有13枚飛彈和29架無人機被射向這個遭戰爭蹂躪的國家，並指出其中7枚飛彈和22架無人機已遭擊落。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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