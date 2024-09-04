俄媒提問烏克蘭買大陸無人機 大陸外交部：一直嚴控出口

俄羅斯官媒今天在大陸外交部記者會提問，指烏克蘭不顧生產商的反對，購買大陸生產的無人機，要求中方評論。大陸外交部發言人毛寧回應稱，大陸一直嚴控無人機出口，一貫反對無人機用於軍事目的。

據環球網，大陸外交部4日下午舉行例行記者會，俄新社記者提問：「俄新社記者的獨家分析發現，基輔不顧大陸無人機生產商的反對，繼續通過波蘭公司的子公司和個人企業主購買大陸生產的無人機。中方對此有何評論？」

毛寧回應稱，「我不瞭解你提到的具體情況，但我可以告訴你的是大陸一直嚴格管控軍民兩用物項，包括無人機的出口，我們也一貫反對將民用無人機用於軍事目的」。

華爾街日報此前報導，因為美國提供的無人機故障多又昂貴，烏克蘭已找到方法，從大陸取得無人機與零組件，提供烏軍作戰，主要來源是大陸無人機巨頭大疆創新（DJI）；烏國還發展出仰賴大陸零組件的國內無人機產業。

俄羅斯衛星通訊社中文網今天稍早報導，基輔不顧大陸生產商大疆創新公司的反對，繼續透過波蘭公司的子公司和個人企業主購買大陸生產的無人機。

報導稱，烏克蘭國家採購網站Prozorro提供的資料顯示，購買大疆創新無人機的最大合約由基輔市議會市政安全部門與UMO Ukraine公司簽訂的，價值超過3.915億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭貨幣，約新台幣3.01億元，下同）。根據協定，供應商應在8月31日前交付1550架DJI Mavic 3T和950架DJI Mavic 3E無人機。

報導稱，根據UMO Ukraine官網的資訊，這是波蘭UMO公司的子公司，該公司成立於1997年，專門供應軍事裝備。這家波蘭公司的社交媒體貼文上有包括大疆創新產品的廣告。

報導並稱，公開資料顯示，UMO Ukraine公司向烏軍不同分隊供應大疆創新無人機，包括第25空降旅，為該旅提供了15架DJI Mavic 3 Pro無人機，價格為100萬元。UMO Ukraine為第103獨立國土防禦旅提供了40架DJI Mavic 3 Pro無人機，價格為280萬元。

報導還稱，大陸無人機的供應商還包括個體企業家阿林娜．奧斯塔片科，她簽訂了為烏克蘭海軍江河船隊第26大隊供應價值7140萬元的1000架DJI Mavic 3Pro無人機的合約。奧斯塔片科還與烏軍其他分隊和國家機構簽訂了合約，她有3份合約，每份價值超過1000萬元，以及7份總價值超過500萬元的合約。

報導提到，2022年4月，大陸大疆創新公司強烈反對烏克蘭衝突雙方使用其無人機，並暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務。2023年夏天，大陸商務部對無人機出口實施了新的限制措施，要求公司在供應某些型號及其部件時必須獲得政府許可。大陸商務部禁止出口可能用於軍事目的的無人機。今年，大陸政府收緊了對無人機的出口限制，於9月1日生效。