「美國導致俄烏戰爭升級」 克宮發言人：將修改使用核武的條件

俄羅斯新聞機構今天引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的話報導，美國導致俄烏戰爭升級，以及「西方國家集體」行動，使得俄羅斯有必要修改其核準則。

路透社報導，俄羅斯最近表示，將修改使用核武的條件，但尚未詳細說明。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2020年頒布的法令中概述現有的核準則，指出如果敵人發動核攻擊或使用常規武器威脅國家生存，俄羅斯可能會動用核武。

培斯科夫告訴各大新聞機構，「在所謂西方國家集體引發挑戰和威脅的背景下」進行這些修訂。

他還說，莫斯科將烏克蘭使用美國提供的遠程武器，深入攻擊俄羅斯領土的可能性列入考慮。

烏克蘭長期以來一直敦促其盟友，允許烏國動用西方製造的武器，深入打擊敵方領土的目標。隨著俄羅斯加強對烏克蘭能源和其他基礎設施以及公寓大樓的空襲力度，這些呼聲日益高漲。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，培斯科夫表示：「很明顯，烏克蘭人會這麼做。我們將所有這些情況列入考慮。」