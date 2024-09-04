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政壇地震！烏克蘭內閣改革至少7部長請辭 外長庫列巴也在列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭政壇地震，外長庫列巴稍早也提出辭職。路透
烏克蘭政壇地震，外長庫列巴稍早也提出辭職。路透

烏克蘭多名政府高官3日相繼請辭，最新消息指，外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也提出辭職

當地時間9月3日，烏克蘭多位部長已遞出辭呈，包括戰略產業部長、兩位副總理、司法部長和環境保護部長等。此外，澤倫斯基辦公室副幕僚長舒爾馬（Rostyslav Shurma）也將解職。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，即將進行內閣改革，以加強政府部分領域並實現國家目標。

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